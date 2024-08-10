ونقل غُل في كلمته الافتتاحية، تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى المشاركين، مؤكداً أن مثل هذا الحدث يزيد الأخوة بين البلدان، وأشار إلى أن تنظيم المعرض للمرة التاسعة يُظهر وجود إرادة وتصميم واستدامة على إقامة الفاعلية في إسطنبول.

وحسب المنظمين، تشارك أكثر من 300 دار نشر من أكثر من 30 بلداً في المعرض الذي افتتح أبوابه هذا العام تحت شعار "الكتب مستقبل".

ويستمر هذا الحدث حتى 18 أغسطس/آب الجاري، بدعم من وزارة الثقافة والسياحة التركية ويُعتبر أكبر معرض للكتاب العربي يُنظّم خارج الدول الناطقة باللغة العربية.

والعام الماضي، استقبل المعرض أكثر من 180 ألف زائر ومن المتوقع أن يتخطى الرقم العام الحالي 200 ألف.