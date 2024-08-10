سياسة
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لبنان.. جريحان جراء غارة للاحتلال على "مجدل سلم" و"حزب الله" يستهدف جنوده
أصيب شخصان بجروح، اليوم السبت، جراء غارة إسرائيلية على بلدة "مجدل سلم" جنوبي لبنان، فيما أعلن "حزب الله" استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في "‏تل شعر" بالأسلحة الصاروخية، وإصابته بشكل مباشر.
لبنان.. جريحان جراء غارة للاحتلال على "مجدل سلم" و"حزب الله" يستهدف جنوده
النيران تشتعل بسيارة استهدفتها غارة إسرائيلية في مدينة صيدا بجنوب لبنان 9 أغسطس/آب 2024 / صورة: AFP
10 أغسطس 2024

وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، في بيان بأن "غارة إسرائيلية على بلدة مجدل سلم، أدت إلى إصابة مواطن بجروح طفيفة، بالإضافة إلى إصابة مسعف في كشافة الرسالة الإسلامية خلال أدائه واجبه الإنساني".

ونُقل الجريحان إلى مستشفى "تبنين" الحكومي لتلقي العلاج اللازم، حسب البيان، الذي أوضح كذلك أن "الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارة استهدفت أكثر من منزل وسط بلدة طيرحرفا في قضاء صور جنوبا".

في المقابل، أعلن "حزب الله" في بيانات متتالية استهداف "تجمع لجنود العدو في ‏تل شعر بالأسلحة الصاروخية"، وكذلك قصف موقع المالكية الإسرائيلي "بقذائف ‏المدفعية" وتحقيق إصابات مباشرة فيهما.

وأشار بيان "حزب الله" إلى قصف "التجهيزات التجسسية في موقع راميا العسكري شمال إسرائيل بمحلقة انقضاضية (قاذفة) ما أدى إلى تدميرها".

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرباً تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، خلّفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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