سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان يفتتح مطار تشوكوروفا الدولي بطاقةٍ استيعابية 9 ملايين مسافر سنوياً
افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، مطار تشوكوروفا الدولي بين ولايتي مرسين وأضنة جنوبي البلاد، بطاقة 9 ملايين مسافر سنوياً، مشيراً إلى أن المطار مجهز بمرافق على أعلى مستوى من الجودة.
أردوغان يفتتح مطار تشوكوروفا الدولي بطاقةٍ استيعابية 9 ملايين مسافر سنوياً
الرئيس التركي يفتتح مطار تشوكوروفا الدولي بين ولايتي مرسين وأضنة جنوبي البلاد / صورة: AA
10 أغسطس 2024

وقال أردوغان في كلمة ألقاها بمراسم الافتتاح: "إن مساحة صالة المطار تبلغ 110 آلاف متر مربع، وإن طول مدرجه الرئيسي يبلغ 3500 متر بعرض 60 متراً". كما أوضح أن حجم مدرجه الكبير يسمح لطائرات الركاب ذات الجسم العريض بالهبوط والإقلاع من المطار، فضلاً عن مدرج مساعد بطول 3500 متر وعرض 45 متراً.

وأكد الرئيس التركي أن المطار الواقع إدارياً ضمن حدود ولاية مرسين، مجهز بمرافق على أعلى مستوى من الجودة والتقانة، بطاقةٍ استيعاب 48 طائرة، و9 ملايين مسافر سنوياً. وأشار إلى أن المساحة الإجمالية المغلقة لمرافق البنية الفوقية في المطار تبلع 214 ألفاً و 180 متراً مربعاً.

وتابع: "يبلغ إجمالي حجم استثمارات المطار، الذي بني بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، 608 ملايين و500 ألف يورو". ولفت إلى الموقع الاستراتيجي لمطار تشوكوروفا الدولي من حيث المسافة بينه وبين مدينتي أضنة ومرسين، مبيناً أنه يبعد 35 كيلومتراً عن الأولى، و40 كيلومتراً عن الثانية.

وأوضح أردوغان أن المطار يوفر توظيفاً لنحو 3 آلاف شخص، بجانب مساهمته في التجارة والسياحة والإنتاج الزراعي والحياة الاقتصادية لمنطقة تشوكوروفا (السهل المنخفض بالمعنى العربي، سهلٌ يمتد بين ولايات مرسين وأضنة وعثمانية بالجنوب التركي).

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us