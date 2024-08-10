وقال أردوغان في كلمة ألقاها بمراسم الافتتاح: "إن مساحة صالة المطار تبلغ 110 آلاف متر مربع، وإن طول مدرجه الرئيسي يبلغ 3500 متر بعرض 60 متراً". كما أوضح أن حجم مدرجه الكبير يسمح لطائرات الركاب ذات الجسم العريض بالهبوط والإقلاع من المطار، فضلاً عن مدرج مساعد بطول 3500 متر وعرض 45 متراً.

وأكد الرئيس التركي أن المطار الواقع إدارياً ضمن حدود ولاية مرسين، مجهز بمرافق على أعلى مستوى من الجودة والتقانة، بطاقةٍ استيعاب 48 طائرة، و9 ملايين مسافر سنوياً. وأشار إلى أن المساحة الإجمالية المغلقة لمرافق البنية الفوقية في المطار تبلع 214 ألفاً و 180 متراً مربعاً.

وتابع: "يبلغ إجمالي حجم استثمارات المطار، الذي بني بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، 608 ملايين و500 ألف يورو". ولفت إلى الموقع الاستراتيجي لمطار تشوكوروفا الدولي من حيث المسافة بينه وبين مدينتي أضنة ومرسين، مبيناً أنه يبعد 35 كيلومتراً عن الأولى، و40 كيلومتراً عن الثانية.

وأوضح أردوغان أن المطار يوفر توظيفاً لنحو 3 آلاف شخص، بجانب مساهمته في التجارة والسياحة والإنتاج الزراعي والحياة الاقتصادية لمنطقة تشوكوروفا (السهل المنخفض بالمعنى العربي، سهلٌ يمتد بين ولايات مرسين وأضنة وعثمانية بالجنوب التركي).