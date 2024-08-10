سياسة
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تركيا تحيّد 12 إرهابياً من PKK في منطقتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" بسوريا
أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، تحييد 12 إرهابياً من تنظيم "PKK/YPG" شمالي سوريا، وأضافت أنها لن تسمح بإنشاء ممر إرهابي على حدودها الجنوبية.
تركيا تحيّد 12 إرهابياً من PKK في منطقتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" بسوريا
وزارة الدفاع التركية تحيّد 12 إرهابياً شمالي سوريا / صورة: AA
10 أغسطس 2024

وأوضحت الوزارة في بيان أن الإرهابيين جرى تحييدهم في منطقة عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون".

وأكدت استمرار مكافحة الإرهاب بعمليات استباقية ومتواصلة للقضاء عليه في مصدره.

وكانت القوات التركية نفّذت بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عدة عمليات عسكرية شمالي سوريا، من بينها "درع الفرات" في 2016، و"غضن الزيتون" عام 2018، و"نبع السلام" 2019 ضد تنظيمي داعش وPKK/YPG الإرهابيين.

وطهّرت عبر تلك العمليات آلاف الكيلومترات من الأراضي من الإرهابيين، كما أتاحت الفرصة أمام آلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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