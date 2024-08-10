وأوضحت الوزارة في بيان أن الإرهابيين جرى تحييدهم في منطقة عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون".

وأكدت استمرار مكافحة الإرهاب بعمليات استباقية ومتواصلة للقضاء عليه في مصدره.

وكانت القوات التركية نفّذت بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عدة عمليات عسكرية شمالي سوريا، من بينها "درع الفرات" في 2016، و"غضن الزيتون" عام 2018، و"نبع السلام" 2019 ضد تنظيمي داعش وPKK/YPG الإرهابيين.

وطهّرت عبر تلك العمليات آلاف الكيلومترات من الأراضي من الإرهابيين، كما أتاحت الفرصة أمام آلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.