سياسة
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صواريخ المقاومة تنطلق من خان يونس وكتائب القسام تتصدى للاحتلال برفح
أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، في بيان قصف "تحشدات العدو الإسرائيلي" شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بصواريخ "107" واشتعال النيران في المكان المستهدف.
صواريخ المقاومة تنطلق من خان يونس وكتائب القسام تتصدى للاحتلال برفح
جيش الاحتلال يعلن رصده إطلاق عدة صواريخ من قطاع غزة نحو المنطقة المحاذية له / صورة: AP
10 أغسطس 2024

وأضافت القسام في بيان آخر عبر منصة تليغرام أنها استهدفت "جرافة صهيونية عسكرية" من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" في منطقة "زلاطة" شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

بدوره، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، رصده إطلاق عدة صواريخ من قطاع غزة، نحو المنطقة المحاذية له في جنوب إسرائيل دون وقوع إصابات. وقالت إذاعة الجيش إنه جرى "رصد إطلاق عدد من الصواريخ من قطاع غزة، نحو منطقة الغلاف، حيث سقطت في مناطق مفتوحة، ما أدى إلى اندلاع حريق قرب مستوطنة كيسوفيم.

وأشارت الإذاعة إلى أنه "لم تقع أي إصابات جراء إطلاق الصواريخ، فيما تسيطر طواقم الإطفاء على الحريق". فيما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية (خاصة) أنّ الجيش "رصد إطلاق 3 صواريخ من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، نحو منطقة الغلاف".

وخلال الأيام الأخيرة الماضية، كثفت فصائل المقاومة الفلسطينية إطلاق الصواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل. والاثنين الماضي، قالت هيئة البث العبرية الرسمية إن "حماس وبعد 10 أشهر من الحرب، تمكنت من إطلاق أكثر من 40 صاروخاً في 4 أيام".

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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