سياسة
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تركيا ترفع الحظر عن إنستغرام بعد تلبية مطالبها المتعلقة بلائحة الجرائم
تستعد تركيا لرفع القيود التي فرضتها لمدة أسبوع على عملاق وسائل التواصل الاجتماعي إنستغرام بعد أن وافقت المنصة على الامتثال لمطالب أنقرة، وبخاصة فيما يتعلق بسياساتها المرتبطة بلائحة الجرائم.
تركيا ترفع الحظر عن إنستغرام بعد تلبية مطالبها المتعلقة بلائحة الجرائم
أورال أوغلو: نتيجة لمفاوضاتنا مع مسؤولي إنستغرام، ستجري تلبية مطالبنا، بخاصة في إطار لائحة الجرائم / صورة: AA
10 أغسطس 2024

وأعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، السبت، في منشور له على منصة إكس رفع حظر الوصول إلى تطبيق إنستغرام بعد تلبية المنصة مطالب تركيا المتعلقة بلائحة الجرائم.

وقال أورال أوغلو في منشوره: "نتيجة لمفاوضاتنا مع مسؤولي إنستغرام، ستُلبّى مطالبنا، بخاصة في إطار لائحة الجرائم، ووعدوا بالعمل معاً على الرقابة المفروضة على المستخدمين، وسنزيل حظر الوصول اعتباراً من الساعة 21.30 بالتوقيت المحلي (18.30 ت.غ)".

وأشار أورال أوغلو، إلى أن تركيا حظرت الوصول إلى منصة التواصل الاجتماعي إنستغرام في 2 أغسطس/آب الحالي، وذلك بسبب عدم استجابة المنصة لمطالب تركيا المتعلقة بلائحة الجرائم.

وفي 2 أغسطس/آب الجاري أعلنت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية حجب الوصول إلى تطبيق إنستغرام، بسبب سياسيات المنصة فيما يتعلق بلائحة الجرائم ورقابتها على المحتوى الفلسطيني، خصوصاً بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وجاءت تلك الخطوة بعد تصريحات لرئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، في 31 يوليو/تموز، انتقد فيها المنصة بسبب ما وصفه بقرارها منع منشورات التعازي في استشهاد هنية، قال فيها: "سندافع عن حرية التعبير ضد هذه المنصات، التي أظهرت مرات عديدة أنها في خدمة نظام الظلم الاستغلالي العالمي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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