سياسة
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بينهم سعيّد.. هيئة الانتخابات بتونس تعلن قبول ملفات 3 من 17 مرشحاً للرئاسة
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، مساء السبت، قبولها ملفات 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وهم: الرئيس الحالي قيس سعيّد، وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة عازمون عياشي زمال.
بينهم سعيّد.. هيئة الانتخابات بتونس تعلن قبول ملفات 3 من 17 مرشحاً للرئاسة
رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس يعلن خلال مؤتمر صحفي قبول ملفات 3 مرشحين للرئاسة / صورة: Reuters
10 أغسطس 2024

وأوضح رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة تونس. أن "الهيئة تلقت إلى حدود غلق باب تقديم الترشحات يوم 5 أغسطس/آب الجاري، 17 ملف ترشح للانتخابات الرئاسية خلال فترة إيداع الترشحات".

وأضاف بوعسكر، أنه "بعد تثبت مجلس الهيئة (أعلى هيكل) من مدى توفر شروط الترشح والوثائق المطلوبة وعدد التزكيات المطلوبة في ملفات الترشح، انعقد (مساء السبت) وبتّ في جميع مطالب الترشح للانتخابات الرئاسية، وصادق بإجماع أعضائه على قائمة المقبولين أولياً".

وأعلن أن "المترشحين المقبولين أولياً لخوض غمار الانتخابات هم: زهير المغزاوي (أمين عام حركة الشعب/قومية ناصرية)، وقيس سعيد، وعياشي زمال (رئيس حركة عازمون ونائب سابق في البرلمان المنحل)".

ولفت رئيس الهيئة إلى "رفض 14 ملف ترشح وذلك إما بسبب انعدام التزكيات المطلوبة، أو عدم استيفائها الشروط القانونية ولوجود نقائص في ملفات الترشح". كما شدد على أن "الرفض بني على أسباب قانونية ومنها انعدام الشروط القانونية للتزكيات الشعبية أو غياب الضمان المالي (10 آلاف دينار وهي نحو 3.3 ألف دولار)".

وأكد بوعسكر، أنه "بقدر ما كانت مهمة قبول ومعالجة ملفات المترشحين مهمة حساسة بقدر ما كان مجلس الهيئة على أتم الوعي بالمسؤولية التاريخية وحريص على إتمام المهمة بحرفية وثبات".

وفي 29 يوليو/تموز الماضي، بدأت فترة قبول ملفات الترشح، وفق تصريح سابق لرئيس الهيئة فاروق بوعسكر. وأعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة، في أبريل/نيسان الماضي، أنها لن تشارك في الانتخابات بداعي "غياب شروط التنافس".

وكان سعيد أدى اليمين الدستورية رئيساً للبلاد في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2019 خلفاً للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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