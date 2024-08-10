سياسة
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أردوغان يبحث مع رئيس وزراء إثيوبيا العلاقات الثنائية وملفات إقليمية وعالمية
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، هاتفياً مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، العلاقات الثنائية بين تركيا وإثيوبيا والتطورات الإقليمية والدولية.
أردوغان يبحث مع رئيس وزراء إثيوبيا العلاقات الثنائية وملفات إقليمية وعالمية
الرئيس أردوغان أكد خلال الاتصال مع آبي أحمد أن العلاقات بين البلدين تزداد قوة يوماً بعد يوم / صورة: AA
10 أغسطس 2024

وأكد الرئيس أردوغان خلال الاتصال أن العلاقات بين البلدين تزداد قوة يوماً بعد يوم، وفق منشور لحساب دائرة الاتصال بالرئاسة التركية على منصة إكس.

وقال إن تركيا تواصل جهودها لإنهاء التوتر بين الصومال وإثيوبيا، وإن اتخاذ إثيوبيا خطوات لمعالجة مخاوف الصومال بشأن وحدته وسيادته وسلامة أراضيه من شأنه أن يسهل العملية.

وفي الوقت نفسه، أشار الرئيس التركي إلى أن إسرائيل تواصل ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة، وذكر أن دعم إثيوبيا للقضية الفلسطينية من خلال الوقوف لصالح الضمير الإنساني سيسهم في جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام الدائم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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