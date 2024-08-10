وأكد الرئيس أردوغان خلال الاتصال أن العلاقات بين البلدين تزداد قوة يوماً بعد يوم، وفق منشور لحساب دائرة الاتصال بالرئاسة التركية على منصة إكس.

وقال إن تركيا تواصل جهودها لإنهاء التوتر بين الصومال وإثيوبيا، وإن اتخاذ إثيوبيا خطوات لمعالجة مخاوف الصومال بشأن وحدته وسيادته وسلامة أراضيه من شأنه أن يسهل العملية.

وفي الوقت نفسه، أشار الرئيس التركي إلى أن إسرائيل تواصل ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة، وذكر أن دعم إثيوبيا للقضية الفلسطينية من خلال الوقوف لصالح الضمير الإنساني سيسهم في جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام الدائم.