سياسة
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عقب رفع الحظر عن إنستغرام.. ألطون يشارك صورة الشهيد إسماعيل هنية عبر حسابه
نشر رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، اليوم السبت، على حسابه عبر إنستغرام دعاء بالرحمة للشهيد إسماعيل هنية، بعد فترة قصيرة من رفع حظر الوصول إلى التطبيق.
عقب رفع الحظر عن إنستغرام.. ألطون يشارك صورة الشهيد إسماعيل هنية عبر حسابه
عقب رفع الحظر عن التطبيق.. ألطون يشارك صورة الشهيد إسماعيل هنية عبر حسابه على إنستغرام / Others
10 أغسطس 2024

وقال ألطون: "أستذكر الشهيد هنية بالرحمة والامتنان في اليوم العاشر من استشهاده.. نضالنا سيستمر بقيادة الرئيس أردوغان حتى تتحرر فلسطين ويحاسب مرتكبو جرائم الإبادة الجماعية ضد الإنسانية".

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، في منشور له على منصة إكس رفع حظر الوصول إلى تطبيق إنستغرام بعد تلبية المنصة مطالب تركيا المتعلقة بلائحة الجرائم.

وفي 2 أغسطس/آب الجاري أعلنت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية حجب الوصول إلى تطبيق إنستغرام، بسبب سياسيات المنصة فيما يتعلق بلائحة الجرائم ورقابتها على المحتوى الفلسطيني، خصوصاً بعد استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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