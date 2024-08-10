وقال ألطون: "أستذكر الشهيد هنية بالرحمة والامتنان في اليوم العاشر من استشهاده.. نضالنا سيستمر بقيادة الرئيس أردوغان حتى تتحرر فلسطين ويحاسب مرتكبو جرائم الإبادة الجماعية ضد الإنسانية".

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، في منشور له على منصة إكس رفع حظر الوصول إلى تطبيق إنستغرام بعد تلبية المنصة مطالب تركيا المتعلقة بلائحة الجرائم.

وفي 2 أغسطس/آب الجاري أعلنت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية حجب الوصول إلى تطبيق إنستغرام، بسبب سياسيات المنصة فيما يتعلق بلائحة الجرائم ورقابتها على المحتوى الفلسطيني، خصوصاً بعد استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية.