ونشرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية الخبر مساء السبت، نقلاً عن مصدر دبلوماسي في نيويورك (لم تسمه).

وقال المصدر إن طلب الجزائر (العضو غير الدائم بمجلس الأمن) عقد هذا الاجتماع الطارئ جاء "إثر التطورات الخطيرة الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصاً بعد الهجوم الجوي الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة التابعين".

وأوضح أن "هذا الطلب قُدم بالتشاور مع دولة فلسطين، وتؤيده دول أعضاء أخرى في مجلس الأمن (لم يذكرها)".

وفي وقت سابق السبت، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً جوياً على مدرسة التابعين في حي الدرج بمدينة غزة، التي لجأ إليها نازحون فارُّون من العمليات العسكرية الإسرائيلية، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 100 شخص وإصابة عشرات في أثناء تأديتهم صلاة الفجر.

وباستهداف مدرسة التابعين يرتفع عدد المدارس التي تؤوي نازحين وقصفها جيش الاحتلال في مدينة غزة فقط خلال أسبوع واحد فقط إلى 7، ما أسفر عن أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة خلّفت قرابة 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.​​​​​​​