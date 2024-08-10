وتضمنت الاستنكارات العربية للمجزرة دعوات لمجلس الأمن لفرض وقف فوري لإطلاق النار على غزة، ومطالبات بتحقيق دولي عاجل في الاستهداف الإسرائيلي المستمر للمدارس ومراكز إيواء النازحين بالقطاع.

جاء ذلك في بيانات لوزارات خارجية السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان ومصر والأردن والعراق وموريتانيا واليمن، بالإضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية والأزهر الشريف.

وشن الجيش الإسرائيلي قصفاً جوياً السبت على مدرسة "التابعين" في حي الدرج بمدينة غزة، التي لجأ إليها نازحون فارون من العمليات العسكرية الإسرائيلية، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 100 شخص وإصابة عشرات في أثناء تأديتهم صلاة الفجر.

إدانات خليجية

خليجياً، أدانت السعودية بـ"أشد العبارات استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدرسة"، مؤكدة "ضرورة وقف المجازر الجماعية في غزة".

واستنكرت المملكة "تقاعس المجتمع الدولي تجاه محاسبة إسرائيل جراء هذه الانتهاكات".

وفي الدوحة، أدانت قطر القصف ذاته، واعتبرته "مجزرة مروعة، وجريمة وحشية بحق المدنيين العزل وتعدياً سافراً على المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي".

وجددت قطر مطالبتها بتحقيق دولي عاجل يتضمن إرسال محققين أمميين مستقلين، لتقصي الحقائق في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر للمدارس ومراكز إيواء النازحين، داعية المجتمع الدولي إلى "توفير الحماية التامة للنازحين، ومنع قوات الاحتلال تنفيذ مخططاتها الرامية إلى إجبارهم على النزوح القسري من القطاع، وإلزامها بالامتثال للقوانين الدولية".

وأدانت الإمارات استهداف مدرسة التابعين، مؤكدة "الرفض القاطع لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية". مشددة على "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء"، داعية المجتمع الدولي إلى "بذل أقصى الجهود لتجنب مزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة".

فيما أعربت الكويت عن إدانتها القصف الإسرائيلي ذاته، مؤكدة "ضرورة تدخل المجتمع الدولي ومجلس الأمن من أجل وقف هذه الجرائم البشعة بحق شعبٍ أعزل، وبذل مزيد من الجهود لوقف إراقة الدماء". وشددت على "ضرورة توفير الحماية المدنية للفلسطينيين العزّل، وإرغام الكيان المحتل على الانصياع للقرارات الدولية بهذا الشأن".

وفي المنامة، أدانت البحرين "بشدة" الاستهداف الإسرائيلي لمدرسة التابعين، وناشدت المملكة "المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لتوفير الحماية اللازمة للسكان المدنيين في غزة من الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة".

وفي مسقط، أعربت سلطنة عمان عن إدانة القصف الإسرائيلي للمدرسة، ووصفته بأنه "وحشي". وجددت السلطنة "دعوتها المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الاعتداءات السافرة والعمل على حماية المدنيين الأبرياء ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي وفرض عقوبات دولية على إسرائيل".

إدانات عربية

عربياً، أدانت مصر بـ"أشد العبارات" القصف الإسرائيلي ذاته، وطالبت بـ"موقف دولي موحد ونافذ يوفر الحماية للشعب الفلسطيني في غزة، ويضع حداً لمسلسل استهداف المدنيين العزل". واعتبرت القاهرة "استمرار ارتكاب تلك الجرائم واسعة النطاق، وتعمد إسقاط تلك الأعداد الهائلة من المدنيين العُزّل، كلما تكثفت جهود الوسطاء لمحاولة التوصل إلى صيغة لوقف لإطلاق النار في القطاع، دليلاً قاطعاً على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإسرائيلي لإنهاء تلك الحرب الضروس".

وفي عمّان، أدان الأردن بـ"أشد العبارات" القصف الإسرائيلي ذاته، واعتبره "خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي، وإمعاناً في الاستهداف الممنهج للمدنيين ومراكز إيواء النازحين". وأكد البيان أن "هذا الاستهداف، الذي يأتي في وقت يسعى فيه الوسطاء إلى استئناف المفاوضات على صفقة تبادل تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، مؤشر على سعي الحكومة الإسرائيلية لعرقلة هذه الجهود وإفشالها". وشدد على "ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، وخصوصاً مجلس الأمن لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة فوراً".

والخميس الماضي دعا قادة مصر وقطر والولايات المتحدة، في بيان مشترك، إسرائيل وحركة حماس إلى استئناف محادثات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بالدوحة أو القاهرة الأربعاء أو الخميس المقبلَين.

وفي بغداد، وصف العراق القصف الإسرائيلي على مدرسة التابعين بـ"الهمجي"، وعدّه "انتهاكاً صارخاً لجميع الأعراف والمواثيق الدولية، ويُظهر تجاهل الكيان الصهيوني المبادرات الدولية الهادفة إلى وقف العدوان على غزة". وأكد العراق "ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي، والدول الإسلامية بخاصة، موقفاً حازماً وموحداً لوقف هذه الجرائم الصهيونية المستمرة وتوفير الحماية الفورية للشعب الفلسطيني الأعزل".

كما وصف اليمن القصف ذاته بـ"الهمجي"، ودعا "المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف إطلاق النار ووضع حد للجرائم والانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني".

وفي نواكشوط، أدانت موريتانيا القصف الإسرائيلي، ووصفته بأنه "عدوان همجي جديد يشكل انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني". ودعت موريتانيا "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الكاملة والعمل لوقف العدوان على غزة، وتوفير الحماية للفلسطينيين".

إدانات من منظمات

على مستوى المنظمات، أدانت منظمة التعاون الإسلامي الاستهداف الإسرائيلي لمدرسة التابعين، وحمّلت إسرائيل "مسؤولية تلك الجريمة"، ودعت "المجتمع الدولي إلى مساءلتها".

كذلك، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات "الجريمة الإسرائيلية الجديدة"، معتبراً أنها "جريمة حرب". ودعا البديوي "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك الفوري والجاد لوقف إطلاق النار فوراً، ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية الخطيرة".

فيما أدان الأمين العام للجامعة العربية، في بيانٍ، "مجزرة الفجر"، مؤكداً أنها "عمل جبان وسُبة في جبين جيش الاحتلال". وشدد على أن "قتل المدنيين النازحين في أثناء صلاة الفجر جريمة تفوق حتى المستوى المتدني المعهود عن الجيش الإسرائيلي من حيث الإمعان في الخسة والتجرد من الضمير".

كما أدان الأزهر الشريف في مصر "بشدة القصف"، ووصفه بأن "وحشي وإرهابي وعمل إجرامي غادر نال من مدنيين أبرياء كانوا يقفون بين يدي الله في أداء صلاة الفجر، ومعهم نساؤهم وأطفالهم وشيوخهم". وأكد أن ما حدث "جريمة تعجز كل لغات البشر عن التعبير عن قسوتها وشناعتها وهمجيتها، وتجرد من كل معاني الرحمة والإنسانية"، مطالباً "جميع أحرار العالم بمواصلة الضغط بكل السبل على هذا الكيان الإرهابي، لوقف جرائمه ‏وأعمال الإبادة الجماعية".

وباستهداف مدرسة "التابعين" يرتفع عدد المدارس التي تؤوي نازحين وقصفها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة فقط خلال أسبوع واحد فقط إلى 7، ما خلَّف أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة خلفت قرابة 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة. وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.​​​​​​​