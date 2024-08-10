سياسة
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حزب الله يشن هجوماً بالمسيرات على شمال إسرائيل.. وحرائق جراء اعتراض الهجوم
أعلن حزب الله شن 5 هجمات على مواقع عسكرية في شمال إسرائيل مساء السبت، بينها هجومان بمسيّرات مفخخة، مُوقِعاً "إصابات". فيما أفاد إعلام عبري باندلاع حرائق في 5 مناطق مختلفة شمال إسرائيل، جراء اعتراض صواريخ وطائرات مسيّرة أطلقت من جنوب لبنان.
حزب الله يشن هجوماً بالمسيرات على شمال إسرائيل.. وحرائق جراء اعتراض الهجوم
تصاعد الدخان من بلدة كفر كلا جنوب لبنان وسط اشتباكات بين حزب الله وجيش الاحتلال / صورة: Reuters
10 أغسطس 2024

وقال الحزب في سلسلة بيانات نشرها الإعلام الحربي التابع له عبر حسابه على منصة تليغرام، إنه "شن هجوماً جوياً بأسراب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة محفاة ألون، التي تُعتبر قاعدة ل‏تجميع وحشد القوات". وأضاف أن الهجوم "استهدف أماكن ‏تموضع ضباط وجنود في القاعدة، وأصابها بشكل مباشر، ما أوقع إصابات مؤكدة".‏

وفي تطور آخر، قال الحزب إنه شن "هجوماً آخر بسرب من المسيرات الانقضاضية على تجمع لجنود العدو في محيط موقع بركة ريشا العسكري، وأصاب الهدف بدقة".

وقبل ذلك، أعلن الحزب أنه "استهدف بالصواريخ الموجهة منظومة فنية عسكرية على ‏تلة الكرنتينا، وأصابها بشكلٍ مباشر".‏ وأشار إلى أنه "استهدف بالأسلحة الصاروخية كذلك موقعي زبدين والرمثا العسكريين، محققاً إصابات مباشرة".‏

وأوضح الحزب أن هذه الهجمات تأتي "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في مدينة صيدا (جنوب لبنان)".

ومساء الجمعة اغتالت إسرائيل القيادي في حركة حماس داخل مخيم عين الحلوة سامر الحاج، بغارة جوية على مدينة صيدا.

حرائق شمال إسرائيل

وفي السياق، اندلعت حرائق في 5 مناطق مختلفة بالجليل الأعلى وهضبة الجولان شمال إسرائيل، بعد اعتراض صواريخ وطائرات مسيّرة أطلقت من جنوب لبنان، حسب إعلام عبري.

وقالت هيئة البث الرسمية وصحيفة يديعوت أحرنوت (خاصة) إنّ حرائق اندلعت في 5 مواقع على الأقل بالجليل الأعلى وهضبة الجولان، بسبب سقوط شظايا صواريخ اعتراضية أطلقت لاعتراض طائرات مسيرة وصواريخ أطلقت من جنوب لبنان، نحو شمال إسرائيل.

وأشارت هيئة البث إلى أنّ صافرات الإنذار دوت بشكل مستمر لفترة من الوقت تزامناً مع إطلاق المسيّرات والصواريخ من جنوب لبنان. فيما ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أن طواقم الإطفاء تعمل على السيطرة على الحرائق المندلعة.

وفي وقت سابق السبت، أعلن حزب الله استهداف مستوطنة "إيلون" الإسرائيلية بصلية من صواريخ ‏الكاتيوشا. ‏كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام (رسمي) بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية، شنت غارة استهدفت أكثر من منزل في وسط بلدة طير حرفا في قضاء صور.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على بلدة عيتا الشعب، ملقياً صاروخَين (جو-أرض)، وفق الوكالة الرسمية.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرباً تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، خلّفت قرابة 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

يأتي ذلك فيما تترقب إسرائيل منذ أيام ردود فعل انتقامية من إيران وحزب الله وحماس على استشهاد رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بطهران في 31 يوليو/تموز الماضي، والقيادي البارز في الحزب فؤاد شكر، ببيروت في اليوم السابق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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