سياسة
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واشنطن تعرب عن قلقها جراء قصف إسرائيل مدرسة التابعين في غزة
أعرب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، شون سافيت، اليوم الأحد، عن قلقهم البالغ من قصف إسرائيل مدرسة التابعين بغزة.
واشنطن تعرب عن قلقها جراء قصف إسرائيل مدرسة التابعين في غزة
جيش الاحتلال يشن قصفاً جوياً على مدرسة "التابعين" بحي الدرج بمدينة غزة / صورة: AA
11 أغسطس 2024

وقال سافيت، في بيان على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض: "نحن قلقون للغاية بشأن التقارير التي تفيد بسقوط ضحايا مدنيين في غزة عقب ضربة شنتها القوات الإسرائيلية على مجمع يضم مدرسة".

وأضاف: "نشعر بالحزن على كل مدني فلسطيني فقدناه في هذا الصراع، بمن فيهم الأطفال"، مشيراً إلى أنهم على اتصال بنظرائهم الإسرائيليين، مطالبين إياهم بمزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق السبت، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً جويّاً على مدرسة "التابعين" في حي الدرج بمدينة غزة، التي لجأ إليها نازحون فارّون من العمليات العسكرية الإسرائيلية، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 100 شخص وإصابة عشرات في أثناء تأديتهم صلاة الفجر.

وباستهداف مدرسة "التابعين" يرتفع عدد المدارس التي تؤوي نازحين وقد قصَفها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة فقط خلال 10 أيام إلى 7 مدارس، ما خلّف أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وبدعم أمريكي، تشنُّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة، خلّفت قرابة 132 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تُواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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