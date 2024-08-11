سياسة
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زيلينسكي يقر بهجوم مفاجئ على كورسك.. وإصابة 13 روسيّاً في قصف أوكراني
أقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس السبت، بأن القوات الأوكرانية تخوض قتالاً في إطار هجوم مفاجئ في مدينة كورسك الروسية، وذلك في الوقت الذي تسارع فيه السلطات في المناطق الحدودية الروسية بإجلاء المدنيين من الأماكن المعرضة للخطر جراء القتال.
زيلينسكي يقر بهجوم مفاجئ على كورسك.. وإصابة 13 روسيّاً في قصف أوكراني
مسؤولون في مدينة كورسك الروسية: 13 شخصاً أصيبوا بعد سقوط حطام صاروخ أطلقته أوكرانيا على مبنى سكني / صورة: AFP
11 أغسطس 2024

وتخوض القوات الروسية يومها السادس من المعارك العنيفة ضد أكبر هجوم للقوات الأوكرانية في الأراضي الروسية منذ بدء الحرب التي تركت الأجزاء الجنوبية الغربية من روسيا عرضة للخطر قبل بدء وصول التعزيزات إليها.

وفي خطابه المسائي عبر الاتصال المرئي، قال زيلينسكي إنه ناقش العملية مع القائد العام للقوات المسلحة، ألكسندر سيرسكي، وتعهد باستعادة العدالة بعد أن شنت روسيا "عدواناً" واسع النطاق على جارتها الأصغر في فبراير/شباط 2022.

وقال: "اليوم تلقيت عدة تقارير من القائد العام سيرسكي بشأن الخطوط الأمامية وإجراءاتنا لدفع الحرب إلى أراضي المعتدي.. تبرهن أوكرانيا على أنها قادرة بالفعل على استعادة العدالة وضمان الضغط اللازم على المعتدي".

وفي وقت سابق اليوم الأحد، قال مسؤولون في مدينة كورسك الروسية إن 13 شخصاً أُصيبوا بعد سقوط حطام صاروخ أطلقته أوكرانيا على مبنى سكني من تسعة طوابق في المدينة.

وأصدر أليكسي سميرنوف، القائم بأعمال حاكم كورسك، أوامر للسلطات المحلية بتسريع إجلاء المدنيين من المناطق المعرضة للخطر. وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن أكثر من 76 ألف شخص جرى إجلاؤهم.

في السياق، قال حاكم منطقة فورونيج بجنوب غرب روسيا، اليوم الأحد، إن حطام طائرة مسيّرة أطلقتها أوكرانيا ألحق أضراراً بمبنى إداري ومنشأة خدمات في مدينة فورونيج، مضيفاً عدم وقوع إصابات.

وعقب الهجوم الأوكراني، عقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اجتماعاً مع وزير الدفاع، وسكرتير مجلس الأمن الروسي، ورئيس جهاز الأمن الفيدرالي، ورئيس هيئة الأركان، بشأن الوضع في كورسك، وطالب الحكومة بتوفير الدعم للمدنيين المتضررين.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكريّاً على جارتها أوكرانيا، تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في شؤونها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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