وجاء إعلان الحملة بعدما أفاد موقع "بوليتيكو" بأنه تلقى رسائل إلكترونية من حساب مجهول يحتوي على وثائق من داخل حملة ترمب، منها تقرير عن "نقاط الضعف المحتملة" لجيه دي فانس، المرشح نائباً للرئيس على بطاقة ترمب الانتخابية.

وقال ستيفن تشيونغ، المتحدث باسم حملة ترمب، في بيان: "هذه الوثائق حُصل عليها بصورة مخالفة للقانون من مصادر أجنبية معادية للولايات المتحدة بهدف التدخل في انتخابات 2024 وإثارة الفوضى في أرجاء عمليتنا الديمقراطية".

وأشارت حملة ترمب إلى تقرير أصدره باحثون من شركة مايكروسوفت، أمس الجمعة، يفيد بأن متسللين على صلة بالحكومة الإيرانية حاولوا اختراق حساب "مسؤول رفيع المستوى" في الحملة الرئاسية الأمريكية في يونيو/حزيران.

وفي الصدد، قال تشيونغ: "الإيرانيون يعلمون أن الرئيس ترمب سيوقف حكمهم الإرهابي كما فعل في السنوات الأربع الأولى من وجوده في البيت الأبيض".

وأحجم متحدث باسم مايكروسوفت عن تسمية المسؤولين الذين جرى استهدافهم أو تقديم تفاصيل إضافية بعد نشر التقرير، فيما لم تردّ وزارة الخارجية الإيرانية وممثلها لدى الأمم المتحدة على الفور على طلبات للتعليق.

وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك لوكالة رويترز، ردّاً على نتائج مايكروسوفت، إن قدراتها السيبرانية "دفاعية ومتناسبة مع التهديدات التي تواجهها" وإنها لا تعتزم شن هجمات سيبرانية.

وكانت العلاقات بين الرئيس الأمريكي السابق ترمب وإيران قد شهدت توتراً خلال فترة رئاسته التي شهدت اغتيال الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في عام 2022، إضافة إلى انسحابها من الاتفاق النووي المبرم مع إيران.