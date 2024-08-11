ففي مدينة نابلس شمالي الضفة، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها نقلت إلى المستشفى "إصابة لشاب بالرصاص الحي في الفخذ من مخيم العين". وأشارت الجمعية إلى نقل مصاب آخر إلى المستشفى، شاب (18 عاماً) سقط من مرتفع في أثناء اقتحام المخيم.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" أن "اقتحام المخيم تخلله اعتقال 3 فلسطينيين، ومداهمة عدة منازل في المخيم ومحيطه". وفي عموم الضفة، أشارت "وفا" إلى حملات مداهمة في عدة مناطق بالضفة أسفرت إجمالاً عن اعتقال 17 فلسطينيّاً، بينهم 6 من بلدة العيسوية شمالي القدس.

ومساء السبت، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة قرى وبلدات فلسطينية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع السكان، في وقت شن فيه مستوطنون هجمات ضد ممتلكات فلسطينية، وفق وكالة الأنباء الرسمية وشهود عيان.

ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أربعة مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية. كما أفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوة من جيش الاحتلال داهمت عدة أحياء في قرية النبي صالح دون أن تبلغ عن اعتقالات.

وبالتزامن مع حربه المدمرة على قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة، كما وسع المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم، ما خلف 620 قتيلاً ونحو 5 آلاف و400 جريح، وفق معطيات رسمية.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً على غزة، خلّفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.