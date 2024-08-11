ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت بُرجين في مدينة حمد السكنية شمال خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة خمسة مواطنين، بالتزامن مع قصف بلدات القرارة، والزنة، وبني سهيلا.

وفي رفح، نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية غرب مدينة رفح، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال المناطق الغربية والشمالية من المدينة.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها ونار أسلحتها الثقيلة على منازل المواطنين في حي الزيتون وتل الهوى بمدينة غزة، مع سماع دوي انفجارات وإطلاق نار قرب مفرق الشهداء، محور "نتساريم" جنوباً، حسب وفا.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية عدة قذائف صوب منطقة ميناء الصيادين، وأطراف مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. وقصفت مدفعيته شرق مخيم البريج، وشمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

في سياق متصل، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي، أوامر الإخلاء القسري في مناطق بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، مطالباً النازحين الموجودين في مدينة حمد شمال مدينة خان يونس بالإخلاء فوراً، كما جدد مطالبة المواطنين في أحياء جديدة في مركز مدينة خان يونس بإخلائها قسراً.

وهذه هي المرة الثالثة خلال نحو أسبوع، التي توسع فيها قوات الاحتلال أوامر الإخلاء في مدينة خان يونس، إذ أعلنت، الجمعة، بدء عملية عسكرية فيها.

جدير بالذكر أن عدد النازحين في خان يونس وصل إلى نحو 70 ألف فلسطيني.

ونفّذ جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عدة هجمات مدمِّرة على مدينة خان يونس، منها مناطق زعم سابقاً أنها "آمنة"، ما خلّف مئات الشهداء والجرحى ودماراً واسعاً.

وفي وقت سابق السبت، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً جويّاً على مدرسة التابعين في حي الدرج بمدينة غزة، التي لجأ إليها نازحون فارُّون من العمليات العسكرية الإسرائيلية، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 100 شخص وإصابة عشرات في أثناء تأديتهم صلاة الفجر.

وباستهداف مدرسة التابعين، يرتفع عدد المدارس التي تؤوي نازحين وقد قصَفها جيش الاحتلال في مدينة غزة فقط خلال أسبوع واحد إلى 7 مدارس، ما أسفر عن أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة خلّفت قرابة 132 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.​​​​​​​