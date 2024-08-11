وقالت أمينة أردوغان، في منشور على منصة "إكس"، الأحد: "عدم الاستسلام يعني العثور على السبيل في جميع الظروف، تماماً مثل الماء".

وأشارت إلى أن المهندسة الزراعية إيناس الغول أصبحت "نوراً لبلدها في أحلك أوقاته عبر النظام الذي أسسته".

وأضافت: "أهنئ من أعماق قلبي هذه المرأة الشجاعة التي جعلت المستحيل ممكناً بتحويل مياه البحر إلى مياه للشرب".

وتابعت: "آمل أن يصل النظام الذي ابتكرته إلى شرائح أوسع، وعلى العالم أجمع أن يرى أن الأمل ما زال مرشداً في الأراضي الفلسطينية التي تواجه التدمير".

وتمكنت الغول من صناعة نظام تحلية يحوّل مياه البحر المالحة إلى مياه صالحة للشرب، مستخدمة صندوقاً خشبياً مغلقاً بالزجاج والجلد، يحتوي على فتحات لدخول المياه وخروجها، حيث تمر المياه قبل خروجها عبر طبقة من الفحم النشط لتنقيتها.​​​​​​​

ويعاني قطاع غزة من نقص حاد في مياه الشرب، مع استمرار الحرب الإسرائيلية المدمرة وتعمُّد إسرائيل قطع إمدادات المياه من الأراضي المحتلة وتدمير الآبار والخزانات ومحطات التحلية المختلفة.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تُواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.​​​​​​​