وقال الحزب، في سلسلة بيانات، إن عناصره "استهدفوا صباح الأحد موقع المرج الإسرائيلي، وحققوا إصابة مباشرة به".

وأضاف: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدفنا أيضاً صباح الأحد نقطة تموضع لجنود العدو ‏في موقع الراهب الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابة مباشرة بها".

ولاحقاً استهدف مقاتلو الحزب تجمعاً لجنود العدو في ‏محيط موقع "بركة ريشا" بالأسلحة الصاروخية و"جرت إصابته مباشرة"، حسب المصدر نفسه، دون مزيد من التفاصيل.

وحتى الساعة (10:00 ت.غ)، لم يصدر تعليق من جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن هجمات الحزب.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يوميّاً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرباً تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.​​​​​​​