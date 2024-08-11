11 أغسطس 2024
وأكدت الوزارة، عبر حسابها في منصة "إكس"، أن "مكافحة الإرهاب والإرهابيين مستمرة".
وقالت: "قواتنا المسلحة الباسلة حيّدت 4 إرهابيين من PKK في منطقة عملية المخلب–القفل شمالي العراق". وأرفقت الوزارة مشاهد للعملية التي أدت إلى تحييد الإرهابيين.
وفي 17 أبريل/نيسان 2022، أطلق الجيش التركي عملية "المخلب-القفل" ضد معاقل "PKK" في مناطق متينا والزاب وأفشين-باسيان، شمالي العراق.
وتكافح تركيا "PKK" الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بعدة دول بالمنطقة، منها سوريا والعراق وإيران.
ويتخذ "PKK" من جبال قنديل شمال العراق معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.