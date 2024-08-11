سياسة
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وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 4 إرهابيين من تنظيم PKK شمالي العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، تحييد 4 عناصر من تنظيم "PKK" الإرهابي شمالي العراق.
وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 4 إرهابيين من تنظيم PKK شمالي العراق
تركيا تكافح إرهاب "PKK" الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها وينشط بعدة دول في المنطقة بينها سوريا والعراق وإيران​​​​​​​ / صورة: AA Archive
11 أغسطس 2024

وأكدت الوزارة، عبر حسابها في منصة "إكس"، أن "مكافحة الإرهاب والإرهابيين مستمرة".

وقالت: "قواتنا المسلحة الباسلة حيّدت 4 إرهابيين من PKK في منطقة عملية المخلب–القفل شمالي العراق". وأرفقت الوزارة مشاهد للعملية التي أدت إلى تحييد الإرهابيين.

وفي 17 أبريل/نيسان 2022، أطلق الجيش التركي عملية "المخلب-القفل​​​​​​" ضد معاقل "PKK" في مناطق متينا والزاب وأفشين-باسيان، شمالي العراق.

وتكافح تركيا "PKK" الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بعدة دول بالمنطقة، منها سوريا والعراق وإيران.​​​​​​​

ويتخذ "PKK" من جبال قنديل شمال العراق معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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