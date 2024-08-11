وأكدت الوزارة، عبر حسابها في منصة "إكس"، أن "مكافحة الإرهاب والإرهابيين مستمرة".

وقالت: "قواتنا المسلحة الباسلة حيّدت 4 إرهابيين من PKK في منطقة عملية المخلب–القفل شمالي العراق". وأرفقت الوزارة مشاهد للعملية التي أدت إلى تحييد الإرهابيين.

وفي 17 أبريل/نيسان 2022، أطلق الجيش التركي عملية "المخلب-القفل​​​​​​" ضد معاقل "PKK" في مناطق متينا والزاب وأفشين-باسيان، شمالي العراق.

وتكافح تركيا "PKK" الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بعدة دول بالمنطقة، منها سوريا والعراق وإيران.​​​​​​​

ويتخذ "PKK" من جبال قنديل شمال العراق معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.