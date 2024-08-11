سياسة
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الحكومة السودانية تعلن انتهاء مشاورات جدة مع واشنطن دون اتفاق
أعلن رئيس الوفد الحكومي السوداني المفاوض في مدينة جدة السعودية، اليوم الأحد، انتهاء الاجتماعات التشاورية مع الإدارة الأمريكية دون التوصل إلى اتفاق على مشاركة وفد بلاده في مفاوضات سلام بسويسرا مع قوات الدعم السريع.
الحكومة السودانية تعلن انتهاء مشاورات جدة مع واشنطن دون اتفاق
اتفاق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام في جدة مايو/أيار 2023 / صورة: Reuters Archive
11 أغسطس 2024

وأشار رئيس الوفد (وزير المعادن) محمد بشير عبد الله أبو نمو، في منشور على حسابه عبر منصة إكس إلى أنه يوصَى "بعدم المشاركة في مفاوضات جنيف، سواء كان حسب طلب الأمريكان وفداً من الجيش السوداني، أو حسب قرار السودان أن يشارك بوفد حكومي".

وأضاف أبو نمو: "الأمر كذلك متروك في النهاية لقرار القيادة بتقديراتها، وهناك بالتأكيد تفاصيل كثيرة قادتنا إلى هذا القرار بإنهاء الحوار التشاوري دون اتفاق".

وكانت الحكومة السودانية، أعلنت الجمعة، عزمها إرسال وفد إلى مدينة جدة السعودية للتشاور مع الإدارة الأمريكية بشأن مشاركتها في مفاوضات لوقف إطلاق النار مع قوات الدعم السريع، المقرر عقدها في 14 أغسطس/آب الجاري بمدينة جنيف السويسرية.

والاثنين الماضي، شدد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، في اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على "ضرورة معالجة شواغل (مطالب) الحكومة السودانية قبل بدء أي تفاوض" مع قوات الدعم السريع.

وقبل أيام، طلبت الحكومة السودانية عقد اجتماع مع الولايات المتحدة من أجل "التمهيد الجيد" لاستئناف مفاوضات السلام مع قوات "الدعم السريع"، واشترطت تنفيذ "إعلان جدة"، رداً على دعوتها من قبل واشنطن لمباحثات وقف إطلاق النار في سويسرا.

ودعت الخارجية الأمريكية في 23 يوليو/تموز الماضي، الجيش السوداني و"الدعم السريع" إلى المشاركة في مفاوضات لوقف إطلاق النار تتوسط فيها واشنطن وتبدأ في سويسرا في 14 أغسطس/آب الجاري، ليعلن بعدها قائد "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي" موافقته على الدعوة الأمريكية.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش و"الدعم السريع" حرباً خلّفت نحو 18 ألفاً و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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