وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن "عملية إطلاق النار وقعت في موقعين، الأول على شارع 90 والآخر بالقرب من مستوطنة روتيم" شمال شرق محافظة طوباس شمالي الضفة الغربية. فيما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن عملية إطلاق النار استهدفت سيارتين.

وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن القتيل "شاب في العشرينيات من عمره"، فيما نقل رجل يبلغ 33 عاماً بواسطة مروحية وهو "مصاب بطلقات نارية في أطرافه السفلى".

من جانبها، قالت إذاعة جيش الاحتلال إن قوة إسرائيلية تطارد السيارة التي جرى إطلاق النار منها. ولم تتضح بعد ملابسات الحادثة ومن يقف خلفها.

وأوضحت مصادر محلية فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قريتَي كردلة وبردلة بالأغوار الشمالية، بعددٍ من الدوريات العسكرية، وشهدت المنطقة استنفاراً عسكرياً بخاصة قرب مستعمرة "محولا".

وذكرت مصادر محلية أن جيش الاحتلال أغلق حاجزي تياسير والحمرا في كلا الاتجاهين، ما خلق أزمة مركبات على طول مئات الأمتار.