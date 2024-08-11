جاء ذلك في بيانات لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وحركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ "فتح"​، تعقيباً على ما نقلته هيئة البث العبرية الرسمية، الأحد، عن كاتس الذي قال خلال اجتماع مغلق مع قادة مجلس المستوطنات الأربعاء الماضي، إنه "يجب التعامل مع مخيم جنين كالتعامل مع غزة" .

وزعم كاتس أن "مخيمات اللاجئين هي بؤر للشر لا تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية وإنما تخضع لإيران، ويجب إخلاء مخيم جنين للاجئين من المدنيين، ثم التعامل معه مثل التعامل مع قطاع غزة".

وأدان فتوح "تصريحات وزير خارجية الاحتلال العنصري كاتس، التي دعا فيها إلى إبادة مخيّم جنين وتفريغه من سكانه والتعامل معه كما يجري التعامل مع قطاع غزة".

وقال إن تلك التصريحات "تدل على برنامج الحكومة الفاشية الاستعماري الذي يخطط له اليمين المتطرف العنصري، الذي يشن حرب الإبادة والتطهير العرقي على شعبنا، والتي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني".

واعتبر فتوح "الحرب الصامتة التي يمارسها الاحتلال (الإسرائيلي) بالضفة الغربية يومياً، مقدمة لما أعلن عنه الإرهابي كاتس، وما تفعله حكومة اليمين الفاشية ويشرف على تنفيذها الإرهابي (وزير المالية بتسلئيل) سموتريتش".

من جهتها، أكدت حركة حماس أن الدعوة التي أطلقها وزير الخارجية الإسرائيلي "هي تعبيرٌ جلِيّ عن عقلية الإبادة والإجرام التي تسكن قادة الاحتلال الفاشيين، وعدم تورّعهم عن ارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات بحقّ شعبنا الفلسطيني".

وحذرت الحركة من "من المخططات الإجرامية لحكومة المتطرفين الصهاينة تجاه الضفة المحتلة، والتي تكشف عنها تصريحات الإرهابي كاتس، ومن قبله تصريحات بن غفير وسموتريتش، وما تحمله من نيّات إجرامية مبيّته تجاه شعبنا"، ودعت المؤسسات القضائية الدولية لمتابعة هذه المواقف والتصريحات، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم.

من جهتها، اعتبرت حركة "فتح" أن "تصريحات وزير خارجية الاحتلال المتطرّف يسرائيل كاتس، تعد إعلاناً سافراً لمخططات حكومة الاحتلال الفاشيّة الإبادية، والتي تمثلت بتصريحات ذات مضامين تطهير عرقي لمسؤولي الاحتلال ووزرائه".

وأشارت إلى أن هذه "التصريحات الفاشية تكشف طابع الإبادة لحرب الاحتلال على شعبنا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي استُخدمت فيها جميع صنوف الإرهاب والقتل والتنكيل والمجازر والتجويع والحرمان من أبسط مقومات الحياة".

ودعت فتح المجتمع الدولي إلى "التعامل الجاد مع هذه التصريحات الفاشيّة، واعتبارها دليلاً دامغاً على مآرب الاحتلال الإباديّة حيالَ شعبنا"، كما طالبت "بمحاسبة قادة الاحتلال ومسؤوليه، وإلزام منظومة الاحتلال بالانصياع للقانون الدولي، ووقف حرب الإبادة الممنهجة على شعبنا بشكل فوريّ".

وبالتزامن مع حربه المدمرة على غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته بخاصة شمالي الضفة، كما وسّع المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم، ما خلّف 620 شهيداً ونحو 5 آلاف و400 جريح، وفق معطيات رسمية.