سياسة
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حماس تدعو لاجتماع عربي وإسلامي عاجل وتدخل مجلس الأمن  لوقف "إبادة غزة"
دعت حركة حماس، اليوم الأحد، جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى عقد اجتماع عاجل واتخاذ قرارات تقود إلى وقف حرب "الإبادة الجماعية" الإسرائيلية المتواصلة بحق قطاع غزة منذ أكثر من 10 أشهر.
حماس تدعو لاجتماع عربي وإسلامي عاجل وتدخل مجلس الأمن  لوقف "إبادة غزة"
قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين أسفر عن استشهاد 100 فلسطيني / صورة: AA
11 أغسطس 2024

وشددت الحركة في بيان على ضرورة "اتخاذ قرارات فاعلة تقود إلى وقف العدوان والإبادة المتواصلة بحق شعبنا في قطاع غزة، ولقطع أي علاقات سياسية أو تجارية أو تطبيعية مع الاحتلال الصهيوني".

وحثت على "تنفيذ قرارات القمة العربية والإسلامية المشتركة، التي انعقدت في الرياض في الـ11 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بكسر الحصار وإدخال المساعدات والإغاثة لأهلنا المحاصرين في قطاع غزة".

كما دعت حماس مجلس الأمن الدولي إلى "عقد جلسة طارئة واتخاذ قرار يلزم الاحتلال بوقف العدوان والإبادة الجماعية، ووقف انتهاكاته الفاضحة للقوانين والمعاهدات، والتي أصبحت وصفة فعّالة لزعزعة الأمن والسلم الإقليمي والدولي".

وأمس السبت، أعلنت الجزائر، العضو غير الدائم في مجلس الأمن، أنها "طلبت عقد جلسة طارئة مفتوحة لمجلس الأمن الثلاثاء المقبل"؛ لبحث المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في مدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين بقطاع غزة.

وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 100 فلسطيني على الأقل وأصاب العشرات في أثناء تأديتهم صلاة الفجر، إثر قصف جوي استهدف مدرسة "التابعين" في حي الدرج بمدينة غزة، التي لجأ إليها نازحون جراء عمليات عسكرية إسرائيلية.

ودعت حماس، المنظومة القضائية الدولية إلى "تفعيل أدواتها ومحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة على جرائمهم". وطالبت كذلك بإرسال لجنة تحقيق دولية لتأكيد "مسؤولية حكومة وجيش الاحتلال الكاملة عن مجزرة مدرسة التابعين، وكل المجازر بحق المدنيين العزل".

وشددت على ضرورة "العمل فوراً لإجبار الاحتلال على تنفيذ قرار المجلس (الأمن) الصادر في 20 مايو/أيار الماضي، والداعي لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع".

وجددت حماس، في البيان، دعوتها الشعوب العربية والإسلامية و"أحرار العالم" إلى "تصعيد الحراك والتضامن مع شعبنا الفلسطيني، والعمل بالوسائل كافة لوقف المذبحة المتواصلة بحق الأطفال والنساء والشيوخ، والانتفاض في الشوارع والميادين".

وبدعم أمريكي، أسفرت الحرب على غزة عن نحو 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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