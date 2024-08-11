سياسة
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على وقع ضربات المقاومة.. ضباط إسرائيليون يعترفون بأن "النصر بعيد" في غزة
نقلت القناة "14" العبرية، الأحد، عن نحو 100 ضابط احتياط في جيش الاحتلال، خدموا لمدة 200 يوم في قطاع غزة، أن الوضع في غزة "لا يزال بعيداً عن النصر"، وأن فصائل المقاومة لا تزال تملك العديد من الأدوات التي تمكّنها من مواصلة القتال.
على وقع ضربات المقاومة.. ضباط إسرائيليون يعترفون بأن "النصر بعيد" في غزة
ضباط في جيش الاحتلال: فصائل المقاومة الفلسطينية لا تزال تملك العديد من الأدوات التي تمكّنها من مواصلة القتال / صورة: alqassam.ps
11 أغسطس 2024

وقال الضباط في رسالة بعثوها إلى رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي: "نقف مندهشين أمام التصريحات المتكررة من رتب رفيعة في الجيش الإسرائيلي بأن النصر (في قطاع غزة) في متناول اليد، ومن الممكن الانتقال إلى مرحلة المداهمات المركزة فقط".

وأضاف الضباط في رسالتهم: "نحن الذين أتينا من الميدان، نعلم جيداً أن الوضع لا يزال بعيداً عن النصر"، وشددوا على أن فصائل المقاومة الفلسطينية "لا تزال تملك العديد من الأدوات التي تمكّنها من مواصلة القتال".

وقالوا: "لا يزال لدى العدو قدرات عابرة للحدود وطائرات مسيّرة وطائرات مسيّرة متفجرة وقذائف هاون وبنية تحتية ضخمة للأنفاق، والعديد من الإرهابيين الأحياء المستعدين لمواصلة القتال ضدنا".

وعلى مدى 10 أشهر من الحرب المستمرة على غزة، زعم قادة عسكريون كبار في جيش الاحتلال ومسؤولون سياسيون أن "النصر أصبح قريباً"، لكن استمرار المقاومة في تكبيد الجيش خسائر فادحة، أفقد تلك التصريحات مصداقيتها.

وبدعم أمريكي، أسفرت الحرب على غزة عن نحو 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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