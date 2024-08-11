وقال بايدن لشبكة "CBS news": "احفظوا كلماتي، في حال فوزه بهذه الانتخابات، راقبوا ما سيحصل"، معتبراً أن ترمب "خطر فعلي على الأمن الأمريكي". وتابع: "نحن عند منعطف في تاريخ العالم. نحن كذلك فعلاً، والديموقراطية هي المفتاح".

وجدد بايدن خلال اللقاء التليفزيوني تأكيده أن "ظروفه الصحية لم تسعفه يوم المناظرة". وقال: "كنت أعيش يوماً سيئاً للغاية، لأنني كنت مريضاً"، مشدداً على أنه لا يعاني مشكلة صحية "خطيرة".

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن شخصيات في الحزب الديموقراطي كانت تخشى أن يؤثر استمراره في السباق الرئاسي على حظوظها بإعادة انتخابها في الكونغرس، مؤكداً أن الأولوية بالنسبة إليه هي "الحؤول دون عودة ترمب إلى البيت الأبيض".

وسجّلت المقابلة قبل أيام في البيت الأبيض. وهي المرة الأولى التي يظهر فيها بايدن تليفزيونياً منذ إعلانه في 21 يوليو/تموز الماضي، الانسحاب من السباق الرئاسي ودعم ترشح نائبته كامالا هاريس عن الحزب الديموقراطي بدلاً منه.

وأتى انسحاب الرئيس البالغ 81 عاماً إثر ضغوط داخل الحزب الديموقراطي أعقبت تقديمه أداءً متواضعاً في مناظرة تليفزيونية مع ترمب في 27 يونيو/حزيران، أثار مخاوف بشأن تقدمه في السن وقدرته على الفوز بولاية ثانية.