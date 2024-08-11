سياسة
2 دقيقة قراءة
أول مقابلة بعد انسحابه.. بايدن يعتبر  ترمب خطراً فعلياً على الأمن الأمريكي
اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، أن المرشح الجمهوري للرئاسة في البلاد دونالد ترمب "يشكل خطراً فعلياً على أمن الولايات المتحدة"، وذلك في أول مقابلة تليفزيونية منذ انسحابه من السباق الرئاسي.
أول مقابلة بعد انسحابه.. بايدن يعتبر  ترمب خطراً فعلياً على الأمن الأمريكي
الرئيس الأمريكي يهاجم ترمب في أول لقاء تليفزيوني عقب انسحابه من السباق الرئاسي / صورة: Reuters
11 أغسطس 2024

وقال بايدن لشبكة "CBS news": "احفظوا كلماتي، في حال فوزه بهذه الانتخابات، راقبوا ما سيحصل"، معتبراً أن ترمب "خطر فعلي على الأمن الأمريكي". وتابع: "نحن عند منعطف في تاريخ العالم. نحن كذلك فعلاً، والديموقراطية هي المفتاح".

وجدد بايدن خلال اللقاء التليفزيوني تأكيده أن "ظروفه الصحية لم تسعفه يوم المناظرة". وقال: "كنت أعيش يوماً سيئاً للغاية، لأنني كنت مريضاً"، مشدداً على أنه لا يعاني مشكلة صحية "خطيرة".

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن شخصيات في الحزب الديموقراطي كانت تخشى أن يؤثر استمراره في السباق الرئاسي على حظوظها بإعادة انتخابها في الكونغرس، مؤكداً أن الأولوية بالنسبة إليه هي "الحؤول دون عودة ترمب إلى البيت الأبيض".

وسجّلت المقابلة قبل أيام في البيت الأبيض. وهي المرة الأولى التي يظهر فيها بايدن تليفزيونياً منذ إعلانه في 21 يوليو/تموز الماضي، الانسحاب من السباق الرئاسي ودعم ترشح نائبته كامالا هاريس عن الحزب الديموقراطي بدلاً منه.

وأتى انسحاب الرئيس البالغ 81 عاماً إثر ضغوط داخل الحزب الديموقراطي أعقبت تقديمه أداءً متواضعاً في مناظرة تليفزيونية مع ترمب في 27 يونيو/حزيران، أثار مخاوف بشأن تقدمه في السن وقدرته على الفوز بولاية ثانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us