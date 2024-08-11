وناقش الرئيس التركي، حسب بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية، مع شيخ محمود العلاقات الثنائية بين تركيا والصومال، والتوتر بين الصومال وإثيوبيا، والتطورات الإقليمية والعالمية.

وأكد أردوغان أن تركيا ستواصل جهودها لحل التوتر بين الصومال وإثيوبيا، معرباً عن تفاؤله في تحقيق نتائج ملموسة في الجولة الثانية من المحادثات التي ستعقد في أنقرة لتحقيق المصالحة بين البلدين.

وتحتضن العاصمة التركية أنقرة، الاثنين، الموافق 12 أغسطس/آب الجاري، الجولة الثانية من المحادثات بين الدولتين الجارتين إثيوبيا والصومال.

وتدهورت العلاقات بين الدولتين الجارتين منذ إبرام إثيوبيا اتفاقاً مع إقليم "أرض الصومال" في الأول من يناير/كانون الثاني 2023، منح الإذن لأديس أبابا باستخدام سواحل الإقليم على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية.

ورفض الصومال صفقة إثيوبيا مع "أرض الصومال"، ووصفها بأنها "غير شرعية وتشكل تهديداً لحسن الجوار وانتهاكاً لسيادته"، كما استدعى سفيره في إثيوبيا عقب الإعلان عن الاتفاق، فيما دافعت الحكومة الإثيوبية عن الاتفاق قائلة إنه "لن يؤثر على أي حزب أو دولة".