سياسة
2 دقيقة قراءة
الرئيس أردوغان يؤكد لشيخ محمود مواصلة جهود حل التوتر بين الصومال وإثيوبيا
شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، في محادثة هاتفية مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود على أهمية التعاون بين تركيا والصومال.
الرئيس أردوغان يؤكد لشيخ محمود مواصلة جهود حل التوتر بين الصومال وإثيوبيا
الرئيس أردوغان يشدد على أهمية التعاون بين تركيا والصومال / صورة: AA
11 أغسطس 2024

وناقش الرئيس التركي، حسب بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية، مع شيخ محمود العلاقات الثنائية بين تركيا والصومال، والتوتر بين الصومال وإثيوبيا، والتطورات الإقليمية والعالمية.

وأكد أردوغان أن تركيا ستواصل جهودها لحل التوتر بين الصومال وإثيوبيا، معرباً عن تفاؤله في تحقيق نتائج ملموسة في الجولة الثانية من المحادثات التي ستعقد في أنقرة لتحقيق المصالحة بين البلدين.

وتحتضن العاصمة التركية أنقرة، الاثنين، الموافق 12 أغسطس/آب الجاري، الجولة الثانية من المحادثات بين الدولتين الجارتين إثيوبيا والصومال.

وتدهورت العلاقات بين الدولتين الجارتين منذ إبرام إثيوبيا اتفاقاً مع إقليم "أرض الصومال" في الأول من يناير/كانون الثاني 2023، منح الإذن لأديس أبابا باستخدام سواحل الإقليم على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية.

ورفض الصومال صفقة إثيوبيا مع "أرض الصومال"، ووصفها بأنها "غير شرعية وتشكل تهديداً لحسن الجوار وانتهاكاً لسيادته"، كما استدعى سفيره في إثيوبيا عقب الإعلان عن الاتفاق، فيما دافعت الحكومة الإثيوبية عن الاتفاق قائلة إنه "لن يؤثر على أي حزب أو دولة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us