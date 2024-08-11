سياسة
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إثر "مجزرة التابعين".. المعارضة الإيطالية تطالب بسحب سفير البلاد من تل أبيب
طالبت المعارضة في إيطاليا، الأحد، بسحب سفير البلاد من تل أبيب، على إثر قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مدرسة التابعين التي تؤوي نازحين في مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني.
إثر "مجزرة التابعين".. المعارضة الإيطالية تطالب بسحب سفير البلاد من تل أبيب
مدرسة تؤوي نازحين في غزة تعرضت لقصف إسرائيلي أسفر عن استشهاد 100 فلسطيني / صورة: Reuters
11 أغسطس 2024

وحسب وسائل إعلام محلية، طالب زعيم حزب حركة النجوم الخمسة (معارض) جوزيبي كونتي، وزعيم حزب الخضر وتحالف اليسار أنجيلو بونيلي، الحكومة بسحب السفير الإيطالي من تل أبيب، للاحتجاج بشدة على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد قصف مدرسة التابعين في مدينة غزة.

كما نقلت وسائل الإعلام عن إيلي شلاين، زعيم الحزب الديمقراطي (أكبر أحزاب المعارضة)، قوله إن "قصف المدارس والمستشفيات يعد جريمة حرب، ومن غير المقبول الاستمرار في مشاهدة ما يحدث في غزة". كما شدد على ضرورة إطلاق مبادرة على المستوى الأوروبي والدولي لوقف نتنياهو.

وكتب أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، زعيم حزب فورزا إيطاليا (أحد شركاء الحكومة الائتلافية اليمينية)، على حسابه بمنصة إكس: "من غير المقبول على الإطلاق أن تقصف مدرسة بغزة وتتسبب في مقتل هذا العدد من الأبرياء".

وطالب تاياني، الذي يقود الحزب المحافظ الذي أسسه رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني، إسرائيل باحترام القانون الإنساني ووقف إطلاق النار على الفور، كما طالب حركة حماس بالإفراج عن المحتجزين فوراً.

وحسب صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، عقد تاياني، اجتماعاً عبر الفيديو مع سفراء من دول المنطقة (لم تذكرهم) من أجل متابعة تطورات المنطقة.

والسبت، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة استشهاد أكثر من 100 شخص وإصابة العشرات في غارة إسرائيلية استهدفتهم في أثناء تأديتهم صلاة الفجر بمدرسة "التابعين"، التي لجأ إليها نازحون فارون من العمليات العسكرية الإسرائيلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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