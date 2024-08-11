سياسة
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"بدلاً من دخول مفاوضات جديدة".. حماس تطالب بتنفيذ مقترح بايدن للهدنة
طالبت حركة حماس الأحد وسطاء الهدنة في قطاع غزة، بتقديم خطة لتنفيذ ما عرضوه على الحركة في 2 يوليو/تموز الماضي، استناداً إلى رؤية تقدم بها الرئيس الأمريكي جو بايدن، لإبرام صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل.
"بدلاً من دخول مفاوضات جديدة".. حماس تطالب بتنفيذ مقترح بايدن للهدنة
طرح بايدن بنود صفقة عرضتها عليه إسرائيل "لوقف القتال والإفراج عن المختطفين (الأسرى الإسرائيليين بغزة)"، وقبلتها حماس وقتها / صورة: AA
11 أغسطس 2024

جاء ذلك في بيان للحركة رداً على بيان ثلاثي صدر قبل أيام من الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، دعوا فيه لاستئناف مفاوضات الهدنة الأسبوع المقبل.

وطالبت الحركة "الوسطاء بتقديم خطة لتنفيذ ما عرضوه على الحركة ووافقت عليه بتاريخ 2 يوليو/تموز، استناداً إلى رؤية بايدن وقرار مجلس الأمن، وإلزام الاحتلال (الإسرائيلي) ذلك، بدلاً من الذهاب إلى مزيد من جولات المفاوضات أو مقترحات جديدة توفر الغطاء لعدوان الاحتلال، وتمنحه مزيداً من الوقت".

وأضافت حماس: "رغم أننا والوسطاء في مصر وقطر ندرك حقيقة نيات ومواقف الاحتلال ورئيس حكومته (بنيامين نتنياهو)، فإن الحركة تجاوبت مع الاتفاق الأخير، الذي واجهه العدو بشروط جديدة لم تكن مطروحة طوال عملية التفاوض".

وتابعت: "ذهب الاحتلال للتصعيد في عدوانه على شعبنا وارتكاب مزيداً من المجازر، وصولاً إلى اغتيال رئيس الحركة القائد إسماعيل هنية (في طهران)، في تأكيد لنياته باستمرار العدوان وعدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".

ولفتت حماس إلى أنه "بعد إعلان البيان الثلاثي، أقدم العدو على جريمة نكراء، وارتكب مجزرة بحق النازحين في مدرسة التابعين في حي الدرج بغزة وهم يؤدون صلاة الفجر، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 100 من المدنيين، وجرح ما يزيد على 250 منهم".

والسبت قتلت إسرائيل 100 فلسطيني على الأقل وأصابت عشرات في أثناء تأديتهم صلاة الفجر، إثر قصف جوي استهدف المدرسة التي لجأ إليها نازحون جراء عمليات عسكرية إسرائيلية.

كان بايدن طرح مطلع يونيو/حزيران الماضي بنود صفقة عرضتها عليه إسرائيل "لوقف القتال والإفراج عن جميع المختطفين (الأسرى الإسرائيليين بغزة)"، وقبلتها حماس وقتها، وفق إعلام عبري، غير أن نتنياهو أضاف شروطاً جديدة اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس الموساد دافيد برنياع أنها ستعرقل التوصل إلى الصفقة.

ثم أضاف نتنياهو لاحقاً شروطاً أخرى، بينها نفي أسرى فلسطينيين من ذوي المحكوميات العالية إلى دول أخرى مثل قطر وتركيا.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرباً مدمرة على غزة خلَّفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود. وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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