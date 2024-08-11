سياسة
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المكتب الحكومي في غزة: اختفاء جثامين 3 أسر استشهدوا بمجزرة التابعين
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة الأحد، أن استهداف إسرائيل مدرسة التابعين في مدينة غزة أدى إلى فقدان 3 أسر، يُعتقد أن أفرادها "تبخروا" جراء شدة انفجار القنابل الكبيرة.
المكتب الحكومي في غزة: اختفاء جثامين 3 أسر استشهدوا بمجزرة التابعين
قتلت إسرائيل أكثر من 100 فلسطيني في قصفها مدرسة التابعين التي كانت تؤوي نازحين في قطاع غزة / صورة: AA
11 أغسطس 2024

والسبت أعلن المكتب استشهاد أكثر من 100 شخص وإصابة عشرات في غارة إسرائيلية استهدفتهم في أثناء تأديتهم صلاة الفجر بمدرسة "التابعين"، التي لجأ إليها نازحون فارون من العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل 19 مقاتلاً من حركتَي حماس والجهاد الإسلامي خلال استهدافه المدرسة، فيما نفت الأخيرتان بشدة صحة الادعاءات. وقال المكتب الإعلامي، في بيان: "الاستهداف الإسرائيلي تسبب في فقدان 3 أسر بالكامل لم يُعثَر على جثامينها حتى الآن".

وأضاف: "يبدو أن أفراد هذه الأسر الثلاثة تبخرت جثامينهم بشكل كامل بسبب شدة انفجار القنابل الكبيرة والمحرمة دولياً التي ألقاها جيش الاحتلال على النازحين في المدرسة، وهو ما يرشّح بارتفاع أعداد الشهداء عن 108".

وبشأن مزاعم إسرائيل أن داخل المدرسة مسلحين، أكد المكتب الإعلامي أنها "رواية كاذبة ولا أساس لها من الصحة". وأضاف: "الذين كانوا داخل المدرسة مدنيون وأطفال ونساء، وجيش الاحتلال فشل تماماً في إثبات صحة روايته الكاذبة والمفبركة".

وأشار إلى أن "الاحتلال نشر بيانات مغلوطة وروايات ومناصب وهمية وملفقة حول المذبحة، وأن الأسماء التي نشرها منها من استشهد في أماكن أخرى، ومنهم من استشهد في تواريخ أخرى".

وأوضح أن الذين استشهدوا في المجزرة شخصيات مدنية ونازحة، بينهم مجموعة من أساتذة الجامعات، ومنهم موظفون حكوميون مدنيون، وجميعهم ليس لهم أي "ارتباط عسكري ولا مسلحين بينهم كما زعم الاحتلال".

ودعا المكتب الإعلامي، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى "تشكيل لجان تحقيق دولية لزيارة قطاع غزة وزيارة مراكز الإيواء والنزوح وبخاصة المدارس، والتأكد من الحقائق الميدانية الدامغة التي تسحق رواية وأكاذيب الاحتلال".

وحمّل إسرائيل والإدارة الأمريكية "المسؤولية الكاملة عن هذه المذابح المستمرة ضد المدنيين التي تحصد أرواح الأطفال والنساء والنازحين".

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، حرباً مدمرة على غزة خلفت قرابة 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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