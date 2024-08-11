سياسة
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بعد اندلاع حريق بمحطة زابوريجيا النووية.. موسكو وكييف تتبادلان الاتهامات
اندلع حريق في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن الحريق. وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الدخان يتصاعد من محطة الطاقة بعد انفجارات متعددة.
بعد اندلاع حريق بمحطة زابوريجيا النووية.. موسكو وكييف تتبادلان الاتهامات
محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية / صورة: AA
11 أغسطس 2024

وأدلى يفغيني باليتسكي حاكم زابوريجيا، الإقليم الذي ضمته روسيا خلال الحرب الجارية مع أوكرانيا، ببيان مكتوب حول الحريق في محطة الطاقة.

وقال باليتسكي إن حريقاً اندلع في نظام التبريد بمحطة الطاقة بسبب هجوم شنه الجيش الأوكراني بنيران المدفعية على إنرهودار قرب محطة الطاقة.

زيلينسكي يلقي باللوم على روسيا

فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد، إن روسيا من أشعلت النار في أبنية محطة زابوروجيا للطاقة النووية الواقعة في جنوب أوكرانيا. وصرح بأن روسيا التي بدأت الحريق. وقال إن مستوى الإشعاع في محطة توليد الكهرباء وفي المدينة التي تقع فيها في المستوى الطبيعي.

وفي منشور عبر منصة إكس، أوضح زيلينسكي أن "إشعال الاحتلال الروسي للحريق في المحطة جرى تسجيله من منطقة نيكوبول (خاضعة لسيطرة القوات الأوكرانية)".

وأشار إلى أن مستوى الإشعاع كان طبيعياً وفقاً للتقديرات الأولية، إلا أن الأمر قد لا يستمر بنفس الشكل. وذكر زيلينسكي أن روسيا "تستخدم محطة الطاقة النووية لابتزاز أوكرانيا وأوروبا والعالم منذ اليوم الأول من سيطرتها عليها".

وسيطر الروس على محطة الطاقة في مارس/آذار 2022. وفيما تجري هجمات بالمدفعية حول محطة الطاقة التي تخضع حالياً لسيطرة الجيش الروسي، تتبادل أوكرانيا وروسيا الاتهامات بشأن الهجمات.

ولم يبلَغ عن الخطر النووي ولم ترد تقارير عن مخاطر أمنية في المنطقة، فيما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الدخان يتصاعد من محطة الطاقة بعد انفجارات متعددة.

وتشن روسيا هجوماً على أوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022 وتطالبها بعدم الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، ما ترفضه كييف وتعتبره تدخلاً في شؤونها الداخلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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