سياسة
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السودان.. مقتل 28 مدنياً في هجوم "الدعم السريع" على الفاشر
أعلن الحافظ بخيت حاكم ولاية شمال دارفور غربي السودان الأحد، مقتل 28 مدنياً وإصابة 46 آخرين في هجوم لقوات الدعم السريع على الفاشر، السبت 10 أغسطس/آب 2024، فيما ذكرت "لجان مقاومة الفاشر" أن القوات أطلقت النار على المصلين خلال صلاة الفجر.
السودان.. مقتل 28 مدنياً في هجوم "الدعم السريع" على الفاشر
تشهد الفاشر منذ 10 مايو/أيار الماضي اشتباكات بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" رغم تحذيرات دولية من المعارك في المدينة / صورة: AA
11 أغسطس 2024

وقال بخيت إن الجيش والقوات المشتركة (قوات الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام مع الحكومة) تصدوا لواحدة من كبرى المعارك بالفاشر، حيث تصدوا لهجوم "الدعم السريع" في معركة استمرت نحو 10 ساعات، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وأضاف: "نأسف ونستهجن استهداف الدعم السريع خلال معركة السبت للمواطنين (المدنيين) في منازلهم وقتل 28 منهم بدم بارد وجرح 46 آخرين".

والسبت، أعلن الجيش السوداني تصديه لهجوم كبير من "الدعم السريع" على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (غرب)، فيما سقط مدنيون بين قتيل وجريح جراء قصف المدينة، حسب ناشطين.

ومنذ 10 مايو/أيار الماضي، تشهد الفاشر اشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع"، رغم تحذيرات دولية من المعارك في المدينة، التي تُعد مركزاً للعمليات الإنسانية لولايات إقليم دارفور (غرب).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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