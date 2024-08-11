وقال بخيت إن الجيش والقوات المشتركة (قوات الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام مع الحكومة) تصدوا لواحدة من كبرى المعارك بالفاشر، حيث تصدوا لهجوم "الدعم السريع" في معركة استمرت نحو 10 ساعات، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وأضاف: "نأسف ونستهجن استهداف الدعم السريع خلال معركة السبت للمواطنين (المدنيين) في منازلهم وقتل 28 منهم بدم بارد وجرح 46 آخرين".

والسبت، أعلن الجيش السوداني تصديه لهجوم كبير من "الدعم السريع" على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (غرب)، فيما سقط مدنيون بين قتيل وجريح جراء قصف المدينة، حسب ناشطين.

ومنذ 10 مايو/أيار الماضي، تشهد الفاشر اشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع"، رغم تحذيرات دولية من المعارك في المدينة، التي تُعد مركزاً للعمليات الإنسانية لولايات إقليم دارفور (غرب).