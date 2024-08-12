وفي بيانه الذي صدر بعد اتصال هاتفي بين أوستن ونظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، قال البنتاغون إن الوزير الأمريكي أمر أيضاً بتسريع إرسال حاملة الطائرات إبراهام لينكولن والمجموعة المرافقة لها إلى المنطقة.

وجاء في البيان أن "الوزير أوستن أكد التزام الولايات المتحدة باتخاذ كل خطوة ممكنة للدفاع عن إسرائيل، وأشار إلى تعزيز وضع القوة العسكرية الأمريكية وقدراتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط في ضوء تصاعد التوتر بالمنطقة".

وكان الجيش الأمريكي قال بالفعل إنه سينشر طائرات مقاتلة إضافية وسفناً حربية تابعة للبحرية في الشرق الأوسط مع سعي واشنطن لتعزيز الدفاعات الإسرائيلية.

وتأتي حالة التوتر في المنطقة في أعقاب استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس في العاصمة الإيرانية طهران في 31 يوليو/تموز، إضافة إلى مقتل القائد العسكري الكبير في جماعة حزب الله اللبنانية فؤاد شكر في غارة على بيروت.

وأثار ذلك مخاوف من تحول الصراع في غزة إلى حرب أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط. وقالت إيران إن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عن استشهاد هنية بسبب دعمها لإسرائيل.