سياسة
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عشرات الصواريخ تطال إسرائيل.. وحزب الله يعلن مقتل 3 من عناصره جنوب لبنان
أعلن حزب الله، ليل الأحد/الاثنين، أنه أطلق صواريخ على شمال إسرائيل بعد ضربات إسرائيلية على جنوب لبنان أودت بحياة 3 من مقاتليه وأسفرت عن 12 جريحاً آخرين.
عشرات الصواريخ تطال إسرائيل.. وحزب الله يعلن مقتل 3 من عناصره جنوب لبنان
3 قتلى بضربات إسرائيلية على جنوب لبنان وحزب الله يقصف شمال إسرائيل / صورة: AA
12 أغسطس 2024

وقال مصدر قريب من الحزب لوكالة الصحافة الفرنسية إن اثنين من المقاتلين الثلاثة القتلى سقطا جرّاء ضربة شنتها مسيّرة، الأحد، في منطقة الطيبة الحدودية، أمّا القتيل الثالث فكان قد أصيب "قبل أيام عدة" في بلدة بيت ليف الجنوبية وتوفي متأثراً بجروحه، الأحد، وفقاً لوزارة الصحة اللبنانية.

وأشارت الوزارة أيضاً إلى جرح 12 شخصاً، هم لبناني و11 سورياً، في ضربة إسرائيلية استهدفت، الأحد، بلدة معروب في الجنوب اللبناني، فيما قال حزب الله في بيان إنه "ردّاً على اعتداءات العدوّ الإسرائيلي، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 12-8-2024 المقرّ المستحدث لقيادة الفرقة 146 في جعتون بِصليات من صواريخ الكاتيوشا".

من جانبه أبلغ جيش الاحتلال الإسرائيلي عن "إطلاق 30 صاروخاً من لبنان باتجاه منطقة الكابري"، سقط عديد منها في مناطق مفتوحة، مضيفاً أنه لم تُسجَّل إصابات، وفي وقت سابق الأحد، قال الاحتلال إنّه "ضرب منشآت عسكرية عدة لحزب الله" في بلدة العديسة القريبة من بلدة الطيبة.

في غضون ذلك قالت الوكالة اللبنانية للإعلام إن طيران الاحتلال الإسرائيلي كثف تحليقه فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط طيلة الليلة الماضية وحتى صباح اليوم، فيما أطلقت طائرات الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه الأحراج المتاخمة لبلدات رامية وعيتا الشعب والناقورة.

وتشهد الحدود اللبنانية-الإسرائيلية مخاوف متزايدة من امتداد حرب غزة واتساعها لنزاع إقليمي، في ظل تأهب تل أبيب لرد من إيران وحزب الله على وقع اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل وهنية والقيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر الخط الأزرق الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى، معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرباً تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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