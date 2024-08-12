سياسة
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"جرائم حرب".. بوريل يدعو لفرض عقوبات أوروبية على سموتريتش وبن غفير
دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير بسبب دعواتهما لقطع الغذاء والوقود عن المدنيين في قطاع غزة وتهجيرهم.
"جرائم حرب".. بوريل يدعو لفرض عقوبات أوروبية على سموتريتش وبن غفير
بوريل يدعو لفرض عقوبات أوروبية على سموتريتش وبن غفير. / صورة: AA
12 أغسطس 2024

وكتب بوريل عبر حسابه على منصة إكس أمس الأحد: "في الوقت الذي يسعى فيه العالم كله إلى هدنة في غزة، يدعو الوزير بن غفير إلى قطع المياه والطاقة عن السكان المدنيين. هذا تشجيع على جريمة حرب".

وأضاف المسؤول الأوروبي: "كما هي الحال مع تصريحات وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش الشريرة فإن هذا يشكل تحريضاً على ارتكاب جرائم حرب، ولا بد أن تكون العقوبات على رأس أجندة الاتحاد الأوروبي".

وفي وقت سابق هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير حركة حماس، مشيراً إلى أنه يجب أن تستمر إسرائيل فيما وصفه "سحق الحركة" على حد تعبيره، وهدد بالاستقالة من حكومة بنيامين نتنياهو إذا "توقفت الحرب ضد حماس".

والجمعة الماضي، وجّهت واشنطن انتقادات لاذعة إلى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بعد انتقاده الشديد لدعوة الوسطاء الدوليين لاستئناف المفاوضات بين المقاومة وإسرائيل الخميس المقبل، في حين تواصل الترحيب الدولي بالخطوة.

وتساءل مستشار اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، عن السبب الذي جعل سموتريتش "يصدر بياناً شائنا ًوغير منطقي" في اليوم الذي أصدرت فيه الولايات المتحدة وقطر ومصر بياناً ثلاثياً يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فيما تواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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