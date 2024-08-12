سياسة
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بريطانيا وفرنسا وألمانيا تدعو لعدم التصعيد بالمنطقة ووقف إطلاق النار في غزة
دعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في بيان مشترك، اليوم الاثنين، إيران للتراجع عن ردها على إسرائيل وعدم شن هجمات من شأنها أن تصعد التوتر وتؤثر في فرص التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.
بريطانيا وفرنسا وألمانيا تدعو لعدم التصعيد بالمنطقة ووقف إطلاق النار في غزة
فلسطينيون يتفقدون موقع قصفه الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين / Others
12 أغسطس 2024

وشدد زعماء الدول الثلاث، في بيان نشرته الحكومة البريطانية، على ضرورة التوقف الآني عن القتال في المنطقة والإفراج عن كل المحتجزين الإسرائيليين في غزة، وأضاف البيان أن السكان في قطاع غزة يحتاجون إلى "إيصال وتوزيع المساعدات بشكل عاجل ودون عراقيل".

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، في بيان، أن وزير الدفاع، لويد أوستن، أمر بإرسال غواصة صواريخ موجهة إلى الشرق الأوسط، وتسريع وصول مجموعة حاملة طائرات هجومية إلى المنطقة، قبل هجوم إيراني متوقع ضد إسرائيل.

وذكر البنتاغون أن أوستن أمر بدخول غواصة "يو. إس. إس. جورجيا"، التي تعمل بالطاقة النووية والمسلحة بصواريخ كروز، إلى مياه الشرق الأوسط بعد إكمال تدريبها في البحر الأبيض المتوسط ​​خلال الأيام الأخيرة.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن تعليماته لم تتغير وسط تقارير عن هجوم إيراني محتمل، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانييل هاغاري: "تراقب القوات الإسرائيلية والمؤسسة الأمنية أعداءنا والتطورات في الشرق الأوسط، مع التركيز على إيران وحزب الله، وتقيّم الوضع باستمرار"، مضيفاً أن "قوات الجيش الإسرائيلي منتشرة ومستعدة في حالة تأهب قصوى".

وفي 31 يوليو/تموز الماضي، أعلنت حماس استشهاد إسماعيل هنية "إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد".

وبعد عملية الاغتيال بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الشهيد إسماعيل هنية، في طهران نُفذ بقذيفة قصيرة المدى من خارج منطقة إقامة الضيوف".

وأضاف البيان أن عملية اغتيال هنية "خُطِّط لها ونفذتها إسرائيل وبدعم من الولايات المتحدة"، مؤكداً أن انتقام طهران سيكون “قاسياً وفي الوقت والمكان المناسبَين وبالطريقة الملائمة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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