واستشهد مساء الأحد شابان فلسطينيان، أحدهما معتقل في سجون تل أبيب، متأثرَين بإصابتهما برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين، شمالي الضفة، الأسبوع الماضي، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب اليوم الاثنين: "استشهاد الشاب صبحي أحمد صبحي البظ (36 عاماً)، متأثراً بإصابته قبل أيام برصاص الاحتلال في جنين".

بدورها قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن "5 شبان استشهدوا بقصف الاحتلال مركبة في الحي الشرقي من مدينة جنين الثلاثاء الماضي، فيما أصيب 6 آخرون بالشظايا والرصاص، منهم الشاب البظ الذي أعلن عن استشهاده (الأحد)".

من جانبها أعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك "استشهاد المعتقل الجريح كفاح ضبايا من مخيم جنين في مستشفى (رمبام) الإسرائيلي". وذكرت المؤسستان أن ضبايا (34 عاماً) "استشهد متأثراً بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل اعتقاله الثلاثاء الماضي، في بلدة كفر قود، إلى جانب شابين آخرين أُصيبا واعتُقلا معه.. خلال العدوان الأخير على جنين ومخيمها".

في السياق، اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونقلت وفا عن شهود عيان أن المستوطنين "اقتحموا المسجد على شكل مجموعات متتالية ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوساً تلمودية في باحاته".

وأضاف المصدر ذاته أن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية، كما "نشرت المئات من أفرادها في شوارعها، خصوصاً عند بوابات الأقصى، وأبواب البلدة القديمة، وفرضت قيوداً على دخول المصلين"، فيما أوردت أن 370 مستوطناً اقتحموا أمس الأحد المسجد الأقصى استعداداً لما يسمى "حِداد الأيام التسعة".

في غضون ذلك اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين من حاجز الجلمة شمالي المدينة، وحاصرت منزلاً، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاومين، وسط دوي صفارات الإنذار في المدينة، فيما نقلت قناة الأقصى عن مصادر محلية أن الاشتباكات جرت في شارع نابلس وحي المراح، مشيرة إلى إصابة شابين برصاص الاحتلال.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضاً مناطق في مخيم جنين بالإضافة إلى بلدة قباطية، وأفادت بأن مقاومين استهدفوا القوات المتوغلة في جنين بعبوة ناسفة، فيما أطلق مقاومون النار نحو قوات الاحتلال عند نقطة جرزيم جنوبي نابلس شمالي الضفة.

في السياق، ذكرت وفا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اليوم الاثنين شاباً، بعد أن أصابته بالرصاص الحي، بحي الطيرة في مدينة رام الله، فيما نصب مستوطنون، اليوم الاثنين، خياماً قرب خيام المدنيين الفلسطينيين في خربة أم الجمال بالأغوار الشمالية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة بيت أمر شمال الخليل، فيما اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوساً تلمودية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفق وفا، طفلاً من مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، واقتحمت كذلك بلدة نحالين وقرية واد فوكين غرب بيت لحم، فيما اعتقلت أيضاً شاباً من قرية حجة شرق قلقيلية.

واستناداً إلى بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ توسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة بالتزامن مع الحرب المدمرة على غزة إلى 622، إضافة إلى نحو 5 آلاف و400 جريح منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ووسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته، خصوصاً شمالي الضفة، كما وسع المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم، فيما يشنّ منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً على غزة أسفرت عن نحو 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.