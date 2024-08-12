وأشارت الوكالة إلى أنه من المقرر أن يجتمع عباس مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين غداً الثلاثاء، فيما قال نوفل إنّ عباس سيبحث مع بوتين سُبل دعم الجهود المبذولة لوقف العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية فوراً إلى قطاع غزة المنكوب.

ويبحث الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حسب نوفل الذي لفت إلى أن عباس سيشكر روسيا على دعمها القضية والشعب الفلسطيني على مختلف الأصعدة وفي المحافل الدولية كافة.

​​​​​​​واستناداً إلى بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ توسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة بالتزامن مع الحرب المدمرة على غزة إلى 622، إضافة إلى نحو 5 آلاف و400 جريح منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فيما تواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.