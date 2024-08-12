سياسة
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وزير الدفاع التركي: أولويتنا هي الوفاء بالتزاماتنا لحلف شمال الأطلسي
قال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، اليوم الاثنين، إن أولوية أنقرة في علاقتها بحلف شمال الأطلسي (ناتو) هي الوفاء بالتزاماتها وبمسؤوليات الحلف وتعزيز التضامن مع الحلفاء.
وزير الدفاع التركي: أولويتنا هي الوفاء بالتزاماتنا لحلف شمال الأطلسي
يشار غولر / صورة: AA
12 أغسطس 2024

وقال الوزير التركي، في مقابلة مع وكالة رويترز، إن الأولوية هي الوفاء بمسؤوليات الحلف، وإن "تركيزنا يجب أن ينصب على أن يكون الحلف مستعدّاً وثابت العزم وقويّاً"، مؤكداً أن العضوية في حلف الناتو "لا تمنع العلاقات مع منظمة شنغهاي للتعاون".

وتابع غولر أن تركيا تتوقع من الأمين العام الجديد لحلف الناتو، مارك روته، "أن يُظهر مقاربة متوازنة بين الحلفاء، ويجب على دول التحالف أن تبذل مزيداً من الجهود لمكافحة الإرهاب".

وبشأن العلاقات التركية مع دول المنطقة، قال غولر إن تركيا وسوريا يمكن لهما أن يجتمعا بوصفهما جزءاً من جهود التطبيع "إذا تهيأت الظروف المناسبة"، مضيفاً: "لا يمكن لتركيا مناقشة التنسيق بشأن الانسحاب من سوريا إلا بعد اعتماد الأخيرة دستورها الجديد وإجراء الانتخابات وتأمين الحدود".

وبشأن العراق، أكد وزير الدفاع التركي أن الخطوات المشتركة لمكافحة الإرهاب التي اتخذتها أنقرة مع بغداد تمثل نقطة تحوُّل، فيما أورد أن الجانب العراقي من مشروع "طريق التنمية" المخطط له "مهدد من إرهابيي تنظيم PKK".

من جهة أخرى، أكد غولر أن تركيا مستمرة في خطوات صفقة شراء 70 مقاتلة من طراز F16 ومعدات التحديث من الولايات المتحدة كما هو مخطط لها، وأضاف: "نأمل أن يكتمل المشروع دون أي مشكلات حتى تسليم آخر طائرة".

وأكد الوزير التركي أن مسؤولين من أنقرة وواشنطن يواصلون مناقشة تفاصيل الصفقة، بجانب المحادثات بشأن العودة إلى برنامج المقاتلات من طراز F35، كما أورد أن بلاده حريصة على شراء طائرات "يوروفايتر تايفون" من بريطانيا وإسبانيا وألمانيا، "ولكن لم يُحرز تطور ملموس فيها حتى الآن".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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