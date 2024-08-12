وقالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاثنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ قصفاً ليليّاً مكثفاً على خان يونس ورفح بجنوب القطاع، وحيي الصبرة والزيتون جنوب مدينة غزة، ومخيم البريج في الوسط، ما خلّف عدداً من الشهداء والمصابين. وذكرت أن 12 شهيداً وصلوا، الاثنين، إلى مستشفى ناصر الطبي جراء غارات الاحتلال المتواصلة على خان يونس جنوبي قطاع غزة. كما استُشهد اثنان بقصف للاحتلال على مدخل مخيم النصيرات وسط القطاع.

واستهدف قصف للاحتلال بلدتي عبسان وبني سهيلا شرقي خان يونس، فيما أغارت طائرات إسرائيلية على حي الشيخ رضوان شمال غزة، بينما استهدفت مدفعية الاحتلال دير البلح ومخيم المغازي وبلدة الزوايدة وسط القطاع، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وأفاد شهود عيان بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف مربعات سكنية في بلدة "عبسان الجديدة" شرق خان يونس، وتزامن ذلك مع عمليات نسف جديدة نفذها لمبانٍ سكنية في حي "تل السلطان" غرب رفح.

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 39897 شهيداً، و92152 مصاباً منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وأضافت أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال آخر 48 ساعة، راح ضحيتها 142 شهيداً، وصل منهم إلى المستشفيات 107 شهداء ممن عُرفت أسماؤهم، وبلغ عدد المصابين 150.

في غضون ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق واسعة في غلاف غزة "مناطق عسكرية مغلقة"، وقال في بيان: "بعد تقييم الأوضاع الأمنية، قررنا إغلاق مناطق عدة في غلاف غزة بعد ساعة من الآن"، مؤكداً أنه سيُمنع الوصول إلى تلك المناطق دون تنسيق سابق مع الجيش.

إنسانيّاً، قالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش إيغر، إنها تشهد تراجع الضمير الإنساني تجاه المدنيين في غزة، معربة عن قلقها حيال مصير المدنيين في غزة والظروف التي يعيشون فيها.

ودعت إيغر طرفي النزاع في غزة على التوصل إلى اتفاق يضمن الأمن والسلامة للجميع، وحثّت دول العالم على اعتبار القانون الإنساني الدولي أولوية سياسية باعتباره السبيل الوحيد لخفض تكلفة الصراعات.

حرب إبادة متواصلة

على صعيد متصل، أفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت في حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نحو 1.8% من سكان غزة، من بينهم 24% من فئة الشباب.

وأوضح الجهاز، بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1999 يوم 12 أغسطس/آب من كل عام، أن أكثر من 39 ألف فلسطيني من سكان غزة استُشهدوا منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، فيما تجاوز عدد الجرحى 95 ألفاً، 70% منهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى نحو 10 آلاف مفقود، كما لفت إلى حرمان 88 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة من حقهم في التعليم الجامعي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنُّ إسرائيل -بدعم أمريكي- حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فيما تُواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني في غزة.