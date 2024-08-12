وقالت الوزارة في منشورين منفصلين على منصة إكس إنّ فيدان استقبل، اليوم الاثنين بأنقرة، وزير الشؤون الخارجية الإثيوبي تايي أتسكي سيلاسي، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي أحمد معلم فقي، دون ‏التطرق إلى تفاصيل أكثر حول لقاء الوزيرَين.

ويأتي ذلك تزامناً مع احتضان أنقرة الجولة الثانية من المحادثات بين الدولتين الجارتين، إثيوبيا والصومال، من أجل التوسط للوصول إلى حل يُرضي الطرفين بعد الأخذ في الاعتبار احتياجات ومخاوف ومقاربات البلدين الإفريقيين.

ومنذ الأول من يناير/كانون الثاني 2023، تدهورت العلاقات بين الدولتين عقب إبرام إثيوبيا اتفاقاً مع إقليم أرض الصومال، منح أديس أبابا الإذن باستخدام سواحل الإقليم على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية.

ورفض الصومال صفقة إثيوبيا مع أرض الصومال، ووصفها بأنها "غير شرعية وتشكّل تهديداً لحسن الجوار وانتهاكاً لسيادته"، كما استدعى سفيره لدى إثيوبيا عقب الإعلان عن الاتفاق.