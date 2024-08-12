وجاءت أوامر الإخلاء على الرغم من إخماد 33 من الحرائق الـ40 القوية التي اندلعت خلال الساعات الـ24 الأخيرة، إذ شارك أكثر من 560 فرداً من فرق الإطفاء والمتطوعين بالإضافة إلى 17 طائرة إطفاء و15 طائرة هليكوبتر في مكافحة حرائق الغابات التي اندلعت على بعد 35 كيلومتراً شمال العاصمة.

وفجر اليوم، أُخليت ما لا يقل عن خمس مناطق أخرى، إلى جانب مستشفيين أحدهما للأطفال والآخر عسكري على مسافة 15 كيلومتراً شمال شرقي العاصمة أثينا، فيما نُقل 8 أشخاص إلى المستشفى بسبب مشكلات تنفسية، كما فتحت السلطات اليونانية ملعب أواكا الأولمبي في شمالي أثينا لاستقبال آلاف الأشخاص المتضررين.

وأدى الحريق ليلة أمس الأحد إلى إخلاء 8 قرى ومدينة ماراثون التاريخية الواقعة على مسافة 40 كيلومتراً شمال شرقي أثينا، ويقطنها أكثر من سبعة آلاف نسمة، وقال رئيس بلدية ماراثون سيرجيوس تسيركاس، في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية: "نواجه كارثة تاريخية. بلديتنا بكاملها عرضة للنيران وتعيش أوقاتاً صعبة".

وسجلت اليونان درجات حرارة قياسية في هذ الصيف واندلعت خلاله المئات من حرائق الغابات في أنحاء البلاد، وسبق أن حذّرت وزارة الدفاع المدني من أن نصف البلاد يواجه مخاطر كبيرة حتى 15 أغسطس/آب الجاري بسبب الحرارة المرتفعة والرياح.