سياسة
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عملية المخلب-القفل.. الدفاع التركية تعلن تحييد 17 إرهابياً شمالي العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، تحييد 17 إرهابياً من تنظيم PKK الإرهابي في غارات جوية شمالي العراق، مؤكدة أن القوات المسلحة التركية تواصل عملياتها "دون انقطاع بهدف تأمين الحدود وإرساء الأمن والأمان بالمنطقة".
عملية المخلب-القفل.. الدفاع التركية تعلن تحييد 17 إرهابياً شمالي العراق
تركيا: تحييد 17 إرهابياً شمالي العراق. / صورة: AA
12 أغسطس 2024

وأكدت وزارة الدفاع في بيان أن الجيش التركي يسطر بطولات لا تُنسى في منطقة عملية المخلب-القفل شمالي العراق، مضيفة أنه "يدمر أوكار الإرهابيين في أخطر وأصعب التضاريس، ويكافح للقضاء على تنظيم PKK الإرهابي في المنطقة".

وأوضح البيان في هذا الإطار أنه جرى تحييد 17 إرهابياً من التنظيم الإرهابي في غارات بمنطقة عملية المخلب-القفل، مؤكداً مواصلة مكافحة الإرهاب "بكل حزم".

وفي 17 أبريل/نيسان 2022 أطلق الجيش التركي عملية المخلب-القفل​​ ضد معاقل PKK الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين-باسيان، شمالي العراق.

وتكافح تركيا تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران.​​​​​​​ ويتخذ التنظيم الإرهابي من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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