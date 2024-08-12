وأكدت وزارة الدفاع في بيان أن الجيش التركي يسطر بطولات لا تُنسى في منطقة عملية المخلب-القفل شمالي العراق، مضيفة أنه "يدمر أوكار الإرهابيين في أخطر وأصعب التضاريس، ويكافح للقضاء على تنظيم PKK الإرهابي في المنطقة".

وأوضح البيان في هذا الإطار أنه جرى تحييد 17 إرهابياً من التنظيم الإرهابي في غارات بمنطقة عملية المخلب-القفل، مؤكداً مواصلة مكافحة الإرهاب "بكل حزم".

وفي 17 أبريل/نيسان 2022 أطلق الجيش التركي عملية المخلب-القفل​​ ضد معاقل PKK الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين-باسيان، شمالي العراق.

وتكافح تركيا تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران.​​​​​​​ ويتخذ التنظيم الإرهابي من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.