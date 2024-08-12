سياسة
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عقب ختام نسخة 2024.. لوس أنجلوس تتسلم العَلم الأولمبي من باريس
تسلمت مدينة لوس أنجلوس الأمريكية العلم الأولمبي من باريس، إيذاناً ببدء العد التنازلي لاستضافة النسخة 34 من الأولمبياد صيف عام 2028.
عقب ختام نسخة 2024.. لوس أنجلوس تتسلم العَلم الأولمبي من باريس
لوس أنجلوس تتسلم العلم الأولمبي من باريس / صورة: Reuters 
12 أغسطس 2024

وأُنزل العَلم الأولمبي داخل ملعب فرنسا الدولي، وسط مراسم الحفل الختامي لدورة الألعاب الأولمبية التي بدأت في باريس في 26 يوليو/تموز الماضي، واختتمت منافساتها مساء الأحد.

وعُزف النشيد الأولمبي في أثناء إنزال العلم وتسليمه من عمدة باريس آن هيدالجو التي لوحت به قبل أن تسلمه لرئيس اللجنة الأوليمبية توماس باخ، ليلوح به أيضاً قبل أن يجري تسليمه إلى عمدة لوس أنجلوس، وبطلة الجمباز سيمون بايلز.

وبعد تسليم العَلم الأولمبي، عُزف النشيد الوطني للولايات المتحدة الأمريكية قبل أن يهبط الممثل الأمريكي الشهير توم كروز نجم أفلام الحركة، ليشارك في المراسم. ثم اختفى في الكواليس، قبل أن يصعد على دراجة نارية ويثبت العَلم خلف مقعده ويخرج من الملعب.

ثم بُثّ مقطع فيديو مسجل للممثل يقفز فيه من طائرة قرب علامة هوليوود، إذ أظهرت اللقطات وضع الحلقات الأولمبية بمعْلم لوس أنجلوس الشهير، ثم تناقل العَلم رياضيون أمريكيون أولمبيون، حاليون وسابقون، في رحلة عبر المدينة، قبل أن يصل إلى حفل أُقيم على الشاطئ، أحياه فنانون أمريكيون.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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