وأعرب غوتيريش في منشور على حساب المنظمة الأممية عبر منصة "إكس"، عن "انزعاجه الشديد" إزاء تطور الوضع في الفاشر، بسبب القتال العنيف بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إننا "ندعو جميع الأطراف للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وسط القتال العنيف في الفاشر".

ومنذ 10 مايو/أيار الماضي، تشهد الفاشر اشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع"، رغم تحذيرات دولية من المعارك في المدينة، التي تعد مركز العمليات الإنسانية لكل ولايات إقليم دارفور (غرب).

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش و"الدعم السريع" حربا خلّفت نحو 18 ألفاً و800 قتيل ونحو 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة. وتزايدت دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت، جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18 في البلاد.