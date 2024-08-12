وأعلنت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا استمرار توقف رحلاتها من تل أبيب وإليها، وأضافت أنها تعمل على تعديل خدماتها للشرق الأوسط مرة أخرى بناءً على تحليلها الأمني ​​الحالي، مشيرة إلى استمرار تعليق جميع رحلاتها إلى عمان وبيروت وأربيل وطهران وتل أبيب حتى 21 أغسطس/آب الجاري.

من ناحيتها صرحت شركة الطيران السويسرية "سويس إير" في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن رحلاتها من وإلى تل أبيب وبيروت ستبقى معلقة حتى يوم الأربعاء 21 أغسطس/آب الجاري.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن شركة طيران "أوروبا" أعلنت أيضاً عن تمديد تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى يوم الخميس المقبل 15 أغسطس/آب.

ومنذ نهاية يوليو/تموز الماضي، علقت عشرات شركات الطيران حول العالم رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت وبعض العواصم في دول المنطقة بسبب المخاوف من تصعيد الصراع.

وكانت إسرائيل أعلنت نهاية الشهر الماضي رفع حالة التأهب تحسباً لردود انتقامية من إيران وحزب الله على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية في طهران، والقيادي في حزب الله فؤاد شكر في بيروت.​​​​​​​