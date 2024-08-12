وادعى كاتس في بيان أنه "يجري تهريب الأسلحة من الأردن عبر الحدود الشرقية، ما يؤدي إلى إغراق الضفة الغربية (المحتلة)، وبخاصة مخيمات اللاجئين، بأسلحة خطيرة ومبالغ كبيرة من المال بهدف إنشاء جبهة موالية لإيران، كما فعلوا في غزة ولبنان ومناطق أخرى، مستهدفين تل أبيب والمراكز السكانية الرئيسية في إسرائيل" وفق تعبيراته.

كما زعم الوزير الإسرائيلي أن "المحور الإيراني يسيطر اليوم بشكل فعال على مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية من خلال وكلائه، ما يجعل السلطة الفلسطينية عاجزة عن التصرف"، مطالباً بـ"الإسراع في بناء الحاجز الشرقي على طول الحدود مع الأردن".

وحتى الساعة 13:45 (ت.غ) لم يصدر تعقيب من الأردن أو السلطة الفلسطينية بشأن تلك المزاعم ونقلت هيئة البث العبرية الرسمية عن كاتس، أمس الأحد، دعوته إلى إخلاء مخيم جنين شمالي الضفة، والتعامل معه بالطريقة ذاتها التي تتعامل بها إسرائيل مع قطاع غزة.

وتتزامن تلك التصريحات مع تصاعد التوترات في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، جراء تزايد عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي وحملات الدهم والاعتقالات، واعتداءات مستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.