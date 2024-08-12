ودعا فيدان إلى الضغط على إسرائيل لتحقيق وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة، وتخليها عن "الخطوات الاستفزازية" التي من شأنها توسيع نطاق الصراع في المنطقة.

وشدد وزير الخارجية التركي على أن استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والمذبحة المستمرة ضد الفلسطينيين يُظهران مرة أخرى أن إسرائيل غير مستعدة لإحلال السلام، مشيراً إلى أن الحركة الفلسطينية أظهرت في السابق موقفاً بناءً فيما يتعلق بوقف إطلاق النار.

وأمس الأحد، طالبت حركة حماس وسطاء الهدنة في قطاع غزة، بتقديم خطة لتنفيذ ما عرضوه على الحركة ووافقت عليه بتاريخ 2 يوليو/تموز الماضي، استناداً إلى رؤية الرئيس الأمريكي جو بايدن وقرار مجلس الأمن، وإلزام الاحتلال ذلك، بدلاً من الذهاب إلى مزيد من جولات المفاوضات أو مقترحات جديدة توفر الغطاء لعدوان الاحتلال، وتمنحه مزيداً من الوقت.

وكان بايدن طرح مطلع يونيو/حزيران الماضي بنود صفقة عرضتها عليه إسرائيل "لوقف القتال والإفراج عن جميع المحتجزين (الإسرائيليين بغزة)"، وقبلتها حماس وقتها، وفق إعلام عبري، غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أضاف شروطاً جديدة اعتبر وزير الدفاع بحكومته يوآف غالانت ورئيس الموساد دافيد برنياع أنها ستعرقل التوصل إلى الصفقة.

ثم أضاف نتنياهو لاحقاً شروطاً أخرى، بينها نفي أسرى فلسطينيين من ذوي المحكوميات العالية إلى دول أخرى مثل قطر وتركيا.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرباً مدمرة على غزة خلَّفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود. وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.