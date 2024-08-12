سياسة
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إعلام عبري: الأزمة بين نتنياهو وغالانت تدخل منعطفاً جديداً
كشفت وسائل إعلام عبرية، عن أن الأزمة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت دخلت منعطفاً جديداً إثر هجوم متبادل بينهما، إذ اتهم مكتب نتنياهو، اليوم الاثنين، غالانت بـ"تبني الخطاب المناهض لإسرائيل".
إعلام عبري: الأزمة بين نتنياهو وغالانت تدخل منعطفاً جديداً
الأزمة تتصاعد بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت/ صورة: AFP Archive 
12 أغسطس 2024

وتتسم العلاقات بين الرجلين بالفتور، وأقدم نتنياهو على إقالة غالانت من منصبه في مارس/آذار 2023، قبل أن يتراجع عن قراره، وعادت وسائل إعلام إسرائيلية لتتحدث منذ أسابيع عن رغبة نتنياهو في إقالة غالانت.

ووفق إعلام عبري، وجَّه غالانت، اليوم الاثنين، انتقادات حادة لنتنياهو، خلال جلسة مغلقة في مكتب وزير الدفاع مع أعضاء لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، وتسربت أقوال غالانت إلى وسائل الإعلام، وتحولت إلى عناوين رئيسية، رغم التأهب الأمني المستمر في إسرائيل منذ نحو أسبوعين.

وحسب القناة "12" الإسرائيلية (خاصة)، قال غالانت، متحدثاً عن نتنياهو، في الجلسة: "أسمع طبولاً وثرثرة عن النصر المطلق. من المؤسف أنهم في الغرف (المغلقة) لم يظهروا الشجاعة نفسها"، وأوضحت القناة أن "غالانت كان يشير إلى رغبته في تنفيذ ضربة استباقية ضد "حزب الله" في بداية المواجهات الراهنة"، وهو ما عارضه نتنياهو.

وعلى الفور، رد نتنياهو على أقوال غالانت عبر بيان جرى توزيعه على وسائل الإعلام، وحمل عنوان "النصر المطلق يتطلب أيضاً غالانت"، وقال مكتب نتنياهو: "عندما يتبنى غالانت الخطاب المناهض لإسرائيل، فإنه يضر بفرص التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المختطفين"، في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين بقطاع غزة.

ودعت الوساطة الثلاثية، مصر وقطر والولايات المتحدة، إلى استئناف المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس في القاهرة أو الدوحة الخميس، وبينما أعلنت تل أبيب اعتزامها إرسال وفد، دعت حماس الوسطاء إلى تقديم خطة لتنفيذ ما عرضوه عليها في 2 يوليو/تموز الماضي، استناداً إلى رؤية تقدم بها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً على غزة خلّفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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