سياسة
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حزب العدالة والتنمية التركي يدعو لمقاضاة حكومة نتنياهو
دعا الناطق باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، لمقاضاة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "باعتبارها الحكومة الأكثر ارتكاباً للإبادة الجماعية في تاريخ البشرية".
حزب العدالة والتنمية التركي يدعو لمقاضاة حكومة نتنياهو
جليك: حكومة نتنياهو الأكثر ارتكاباً للإبادة الجماعية وتجب مقاضاتها / صورة: AA
12 أغسطس 2024

وأوضح جليك، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع المجلس التنفيذي المركزي للعدالة والتنمية برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن موجات النزوح الكبيرة في قطاع غزة هرباً من الموت، تظهر مدى حجم الحرمان والفقر الموجود هناك.

وأضاف أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا دعت إلى وصول المساعدات الإنسانية الكاملة إلى غزة، موضحاً أن "هذه الدعوات لا تأتي من العالم الإسلامي فقط، بل تأتي من جميع الدول التي تتمتع بالديمقراطية، لكن إسرائيل لا تمتثل لأي من هذه الدعوات".

وأشار جليك إلى أنه "كلما زادت رغبة المجتمع الدولي في تحقيق وقف إطلاق النار، نفذت إسرائيل عملية اغتيال أو هجوماً كبيراً".

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، حرباً مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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